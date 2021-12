Barça Mercato : Accord de principe pour l'arrivée d'un cadre de Chelsea

Publié par Timothy le 29 décembre 2021 à 12:23

Plus que quelques jours avant le début du mercato hivernal que déjà le Barça se renseigne sur le marché. Le FC Barcelone aurait un accord de principe avec un cadre de Chelsea.

Barça Mercato : Le marché est lancé, Ferran Torres officialisé

Le Barça a bel et bien démarré son marché des transferts, malgré des finances compliquées. Hier, le club catalan a officialisé l'arrivée de l'ailier espagnol Ferran Torres qui évoluait à Manchester City pour la somme colossale de 55 millions d'euros. Il a signé un contrat de cinq ans et demi, le liant ainsi au FC Barcelone jusqu'en juin 2027. Interrogé par Barça TV, l'international espagnol se tient prêt à donner le meilleur de lui-même au Barça. « Je suis très content de rejoindre ce grand club. J'ai l'espoir de continuer à grandir en tant que footballeur et d'être une personne qui va aider le FC Barcelone d'être ce qu'il est, l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très content d'être là. »

Ferran Torres, qui compte 22 sélections et 12 buts avec la sélection espagnole, n'attend qu'une seule chose, travailler aux côtés de son nouveau coach, Xavi Hernandez. « Il commence seulement, mais je sais que c'est le genre de coach de qualité qui peut m'aider dans ma croissance à m'améliorer. J'ai hâte de pouvoir être avec lui », a déclaré le joueur de 21 ans.

Le capitaine de Chelsea se rapproche du FC Barcelone

Le Barça ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et songe déjà à recruter un autre international espagnol, le capitaine de Chelsea, César Azpilicueta. Le défenseur de 32 ans, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec les Blues, arrive au terme de son contrat en juin 2022 et envisagerait un retour en Liga. Lui qui a débuté sa carrière à Osasuna (2007-2010), avant de vivre une expérience à l' OM (2010-2012) et de rejoindre Chelsea en 2012. Selon le journaliste Gerard Romero, il existerait même un accord de principe entre le Barça et César Azpilicueta, à une seule condition, que le joueur résolve certains problèmes personnels.

N'oublions pas que le FC Barcelone garde aussi un oeil avisé sur le dossier Djibril Sidibé à l'AS Monaco. Le latéral droit est lui aussi en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas accepté une offre de prolongation de la part du club du Rocher. Affaire à suivre...