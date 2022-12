FC Barcelone Mercato : Arsenal frappe à la porte pour un flop espagnol

Publié par Jules le 29 décembre 2022 à 23:26

Leader de Liga, le FC Barcelone pourrait se montrer très actif sur le marché des transferts hivernal, que ce soit sur le plan des arrivées ou des départs.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans seulement quelques jours, le FC Barcelone se presse pour finaliser au mieux ses dossiers avant de passer à l'action. Ainsi, le Barça s'active déjà en prévision du mois de janvier qui pourrait bien s'avérer très agité en Catalogne, notamment en ce qui concerne les départs. Depuis plusieurs semaines, les liens entre le FCB et l'Angleterre se sont multipliés, notamment en ce qui concerne le possible transfert de Franck Kessié à Tottenham dans les prochains jours.

Mais Tottenham n'est pas le seul club londonien qui surveille de très près la situation des joueurs du FC Barcelone. En effet, Arsenal, actuel leader de Premier League, est conscient qu'il faudra se renforcer afin de tenir cette place devant des clubs prestigieux comme Manchester City, Chelsea ou Liverpool. Ainsi, les Gunners pensent à se renforcer, notamment dans le secteur offensif où l'absence de Gabriel Jesus interroge, étant donné que le Brésilien était l'un des meilleurs joueurs du club depuis l'entame de la saison 2022-2023.

FC Barcelone Mercato : Arsenal pourrait rapidement passer à l'acte pour Ferran Torres

L'intérêt d'Arsenal pour l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, n'est pas tout récent. En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de l'international espagnol circule chez les Gunners. Et pour cause, arrivé contre la belle somme de 55 millions d'euros au Barça il y a tout juste un an, l'ancien joueur de Manchester City n'a jamais vraiment su devenir un titulaire indiscutable chez les Blaugranas, loin de là.

D'après les informations révélées par Fichajes, le FC Barcelone serait très intéressé par un départ de l'Espagnol cet hiver. De son côté, Arsenal ne lâche pas l'affaire et pourrait débuter les négociations dès le début du mois de janvier afin de trouver rapidement un remplaçant à Gabriel Jesus, blessé durant la Coupe du monde au Qatar.