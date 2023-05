Bien décidé à poursuivre son nouveau projet, les dirigeants du FC Barcelone pourraient se séparer de plusieurs joueurs cet été.

Mercato FC Barcelone : Ferran Torres pourrait quitter le Barça

Recruté lors du mercato hivernal 2022, Ferran Torres était l’un des premiers gros coups réalisés par Joan Laporta lors de son retour au Barça. L’international espagnol avait été transféré en provenance de Manchester City contre un chèque de 55 millions d’euros. Néanmoins, Ferran Torres a été l’un des grands perdants du mercato de grande envergure réalisé par le FC Barcelone l’été dernier. Depuis le début de la saison l’international espagnol a été relégué sur le banc des remplaçants. Le joueur formé à Valence n’a été titularisé qu’à 17 reprises pour 41 matchs joués.

Moins utilisé cette saison par Xavi, Ferran Torres pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato estival. L’attaquant de 23 ans est derrière Ansu Fati, Raphinha et Ousmane Dembélé dans la hiérarchie des ailiers au Barça. L’ancien joueur de Manchester City serait disposé à partir pour retrouver de la confiance et du temps de jeu. D’autant plus que l’international espagnol souhaite retrouver sa place au sein de la sélection espagnole en vue de l’Euro 2024.

Mercato FC Barcelone : La Juve et l’Atlético s’interessent à Ferran Torres

Cette semaine, le dossier Ferran Torres aurait connu un nouveau rebondissement. Selon les informations du média espagnol Fichajes, l’international espagnol serait dans le viseur de l’Atlético Madrid et de la Juventus. Grâce au transfert de Memphis Depay, les Colchoneros entretiennent de bonnes relations avec les Blaugranas. Cette entente pourrait être un avantage dans la course à la signature de Ferran Torres. De plus, les dirigeants de l’Atlético pourraient proposer un échange au Barça avec Yannick Ferreira Carrasco pour faciliter la transaction.

Dans le même temps les dirigeants de la Juventus souhaiteraient démarrer un nouveau projet cet été en rajeunissant l’effectif de Massimiliano Allegri. Ferran Torres serait l’une des pistes étudiées par les Juventini pour le mercato estival. Les Bianconeri auraient pris des renseignements sur l’international espagnol qui ne sera pas retenu par le FC Barcelone en cas de belle offre.