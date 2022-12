FC Barcelone : La succession de Lewandowski déjà réglée au Barça

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 03:34

Le FC Barcelone signe son retour à la compétition ce jeudi. Privé de Robert Lewandowski suspendu quelques rencontres, le Barça a trouvé la parade.

Leader de La Liga, le FC Barcelone retrouve les pelouses du championnat ce jeudi. Un derby catalan attend le Barça face à l’Espanyol Barcelone. Les Blaugranas ont l’opportunité d’étendre leur série de cinq victoires consécutives et de creuser l’écart avec le Real Madrid, son dauphin. Pour ce choc, Xavi Hernandez sera privé de son attaquant vedette. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 14 matchs de championnat, Robert Lewandowski est suspendu pour cette rencontre. Le buteur polonais va également manquer deux autres matchs de championnat après cette première sortie post-Mondial. L’attaquant barcelonais a écope de trois matchs de suspension pour « attitude irrespectueuse » envers l’arbitre lors du match face à Osasuna le 8 novembre dernier. Il sera aussi absent contre l’Atlético Madrid le 8 janvier et Getafe le 22.

FC Barcelone : Lewandowski absent, les solutions de Xavi

L’absence de Robert Lewandowski, recruté lors du dernier mercato, pourrait donc peser. Sport croit savoir que Xavi Hernandez a trouvé la solution en interne pour compenser l’absence de son meilleur atout offensif. Selon le quotidien catalan, le technicien catalan mise sur deux autres recrues en l’absence du Polonais. La source indique en effet que le club compte s’appuyer sur Raphinha et Ferran Torres.

Malgré leur faible rendement, les deux hommes gardent la confiance de leur entraîneur. Le Brésilien arrivé de Leeds United cet été ne compte que deux réalisations et autant d’offrandes cette saison. Quant à l’attaquant espagnol, il n’a inscrit que deux buts cette saison. En l’absence de Lewandowski, le Barça espère que ces deux hommes sauront profiter pour se relancer et engranger de la confiance en vue de la deuxième partie de saison. Reste à savoir s’ils rendront cette confiance aux Culers.