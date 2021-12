OM Mercato : Martial, une mauvaise nouvelle tombe pour un candidat

Publié par Timothy le 29 décembre 2021 à 16:25

Anthony Martial a fait comprendre à son entraîneur, Ralf Rangnick, qu'il souhaitait changer d'air. L' OM, Newcastle ou encore le FC Séville le suivent de près. Une mauvaise nouvelle vient de tomber.

OM Mercato : Anthony Martial veut quitter Man United

À l'approche du mercato hivernal, l'international français a confirmé ses envies de départ au coach de Manchester United, Ralf Rangnick. Ce dernier a longuement échangé avec son joueur à la veille du match contre Newcastle, lundi, en clôture de la 19e journée de Premier League. « Il m'a expliqué qu'il était à Manchester United depuis sept ans et qu'il considérait qu'il était temps pour lui de tourner la page, d'aller voir ailleurs », a déclaré Ralf Rangnick.

Arrivé à United en 2015 et sous contrat jusqu'en juin 2024, l'attaquant français semble bien décidé à vouloir changer d'air et se relancer dans un grand club dès cet hiver. Anthony Martial a rapidement été inscrit sur la liste de plusieurs clubs. La Juventus, Newcastle, le FC Séville et plus récemment l' OM. Mais le premier club qui a pris les devants est le club andalou, en proposant un prêt sans option d'achat dans cette deuxième partie de saison.

Man United décline la proposition du FC Séville

Après un temps de réflexion, les dirigeants mancuniens ont finalement pris la décision de rejeter la proposition du FC Séville, si l'on se fie aux informations d'ESPN et de Sky Sports. Le Séville FC désirait prendre en charge la moitié du salaire du joueur, alors que Man United souhaitait que le club prenne en charge la totalité du salaire, soit environ 900 000 euros par mois. D'après les deux sources, les dirigeants mancuniens traiteront désormais uniquement les offres ne prenant en charge à 100% les émoluments du joueur.

Cette saison, Anthony Martial n'a joué que 10 matches, toutes compétitions confondues, dont quatre titularisations et un but inscrit. En début de semaine, il a retrouvé le chemin de l'entraînement après une absence en raison d'une blessure au genou.