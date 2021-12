Mercato OM : Martial à Marseille, tout s’écroule pour une raison !

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2021 à 01:03

Anthony Martial vers un transfert à l’ OM cet hiver ? Les dirigenats marseillais savent désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier.

OM Mercato : Man United temporise pour Anthony Martial

La rumeur circulait sur la toile depuis quelques jours avant d’être confirmée par Ralf Rangnick, le nouvel entraineur de Manchester United. Le coach allemand a reconnu les envies de départ d'Anthony Martial. Après six saisons et demie passées chez les Red Devils, l’international français estime qu’il est temps pour lui de changer d’air et souhaite s’en aller dès cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Manchester United, le joueur de 26 ans souhaite relever un nouveau défi ailleurs. Reste à savoir où. La piste menant au FC Séville est notamment évoquée. Les dirigeants andalous sont très intéressés par son profil et ont entamé des négociations pour boucler sa signature. Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours, sans qu'un accord ne soit trouvé à ce jour.

Le FC Séville aimerait un prêt, avec une prise en charge partielle du salaire d’Anthony Martial par Man United. Une proposition déclinée par la direction manucienne, qui regarde les autres possibilités pour son attaquant, aussi bien pour un échange avec l’OM que pour un transfert définitif.

Anthony Martial, un salaire élevé pour Marseille

En effet, Manchester United pourrait bien échafauder un deal avec l’Olympique de Marseille. L’idée d’inclure Anthony Martial dans un échange avec l'OM dans l'optique de récupérer Boubacar Kamara prend de l'ampleur à Marseille. Cette transaction ne déplait pas forcément aux Olympiens, mais ces derniers risquent d’être déçus.

Car selon les informations de Daily Telegraph, la direction de Manchester United reclamerait au futur club d’Anthony Martial de prendre en charge l’intégralité de son salaire, estimé à environ 900 000 euros par mois. Autant dire que cette exigence compromet sérieusement une arrivée de Anthony Martial à l'Olympique de Marseille, dont les finances sont dans le rouge.