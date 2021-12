ASSE Mercato : Vers un départ attendu à l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 19:05

Après avoir prêté attention à l’intérêt d’un club de son pays natal, Ignacio Ramirez semble décidé à quitter l’ ASSE lors du mercato hivernal.

ASSE : Vers la rupture du prêt d'Ignacio Ramirez ?

Prêté à l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison en juin 2022, Ignacio Ramirez n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts sous les ordres de Claude Puel. Successeur de ce dernier, Pascal Dupraz ne fait pas confiance à l’attaquant débarqué de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay) le dernier jour du mercato estival 2021. « Je suis là pour faire des choix. J'assume mes choix », a lâché le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne, pour justifier l’absence de l’International uruguayen dans son groupe, lors du dernier match de Ligue 1 contre le FC Nantes (0-1).

En d’autres termes, Ignacio Ramirez ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur de l’ ASSE en pointe de l’attaque. Pascal Dupraz l’avait testé lors du 32e de finale de la Coupe de France contre Lyon-La Duchère (1-0). Sur le banc de touche au coup d’envoi du match, Ignacio Ramirez avait remplacé Jean-Philippe Krasso à la 68e minute de jeu. Vu son manque de temps de jeu chez les Verts, l’attaquant uruguayen songerait à un retour dans son pays où il avait été meilleur buteur du championnat en 2019 et avait fini 2e de ce même classement en 2020.

L'attaquant uruguayen sensible à l'intérêt de Nacional

En attendant la décision officielle de l’avant-centre de 24 ans, ce dernier avait réagi favorablement à l’intérêt de Nacional, club de la capitale uruguayenne où évolue un ancien attaquant des Verts (2009-2011), Gonzalo Bergessio (37 ans). « J'ai entendu la rumeur de Nacional Montevideo, c'est une fierté », avait-il lâché dans une interview sur la radio uruguayenne Sport 890. Ignacio Ramirez avait aussi envoyé un message clair au staff technique de l’ ASSE sur son temps de jeu. « Je n'ai jamais eu la continuité dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. […] Ce que je veux, c'est jouer et me sentir important », avait-il glissé.