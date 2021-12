ASSE : Gros coup de froid pour la reprise de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 08:45

L’ ASSE doit effectuer son retour à la compétition en Coupe de France contre Jura Sud. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes.

Des cas de Covid-19 à l’ ASSE

Après quelques jours de repos, l’AS Saint-Étienne doit retrouver la compétition ce dimanche en Coupe de France. L’ ASSE doit affronter Jura Sud en 16es de finale de la compétition. Alors que Pascal Dupraz ne disposera pas d’un effectif au complet entre les blessés et les joueurs en préparation pour la CAN, d’autres mauvaises nouvelles affluent. Le club ligérien n’est pas épargné par la résurgence de l’épidémie actuelle de Covid-19. L’attaquant uruguayen Ignacio Ramirez est positif. Aux dernières nouvelles, un deuxième cas a été décelé dans le groupe stéphanois de retour de congés. Journaliste au journal Le Progrès, Romain Colange assure qu’un « joueur majeur » de l’effectif stéphanois a été positif. L’identité du joueur en question reste inconnue.

Déjà un premier report pour Saint-Étienne ?

Alors que deux premiers cas sont révélés à l’AS Saint-Étienne, le retour en Ligue 1 semble également compromis. Pour la reprise du championnat, l’ ASSE doit affronter l’Angers SCO le 9 janvier. Mais cette affiche de la 20e journée ne devrait pas se jouer. Directeur général délégué du club de l’Anjou, Xavier Thuilot a indiqué jeudi que le SCO n’est pas aussi épargné par la Covid-19. Pour France Bleu, le responsable angevin a assuré que le match contre les Verts serait reporté. Il ne manquerait qu’une annonce officielle à en croire le dirigeant. « Nous savons déjà que nous n’y serons pas, vous vous doutez bien qu’avec 19 cas aujourd’hui nous n’aurons pas 20 joueurs sur 30 le jours du match. [...] La décision du report devrait tomber dans la soirée ou demain [ce vendredi, ndlr] », a-t-il confié.