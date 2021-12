ASSE : Retour des jauges, la décision des supporters stéphanois

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 07:15

Après l’annonce du retour des jauges, les Magic Fans de l’ ASSE viennent de prendre une mesure radicale pour contester cette décision.

Les Magic Fans contre le retour des jauges

Avec la flambée de la pandémie sanitaire et l’expansion du variant Omicron, les autorités ont opté pour le retour des jauges dans les stades. Le gouvernement a fixé à 5000, le nombre maximal de personnes autorisées dans les enceintes sportives. Un quota loin de satisfaire des parlementaires, dont Sacha Houlié. Le député vient d’obtenir l’amendement de ce texte. Ce sont désormais des jauges au prorata des capacités d’accueil qui seront appliquées. En attendant qu’un pourcentage soit défini, des supporters de l’AS Saint-Étienne s’insurgent contre le retour des jauges dans les stades. Les Magic Fans de l’ ASSE l’ont fait savoir au travers d’un communiqué. « Nous ne commenterons pas ces décisions et en prenons acte. Mais comme annoncé lors de notre retour en tribunes à l’été dernier, de telles mesures sont incompatibles avec notre manière de vivre notre passion », indiquent ces supporters stéphanois.

La décision des Magics Fans de l’ ASSE

Protestant le retour des jauges, les Magic Fans de l’AS Saint-Étienne ont adopté une mesure radicale. Ils ne se rendront plus au stade jusqu’à nouvel ordre. « Ainsi, à partir du 3 janvier prochain et jusqu’à nouvel ordre, nous ne serons pas présents au stade. Chaque membre reste libre de faire ce que bon lui semble, toutefois nous demandons à chacun de ne pas arborer de matériel à l'effigie du Groupe pendant notre absence », peut-on lire. S’ils annoncent leur absence au stade, les Magic Fans restent pour autant déterminés dans leurs combats. Ces supporters stéphanois annoncent des actions pour continuer à soutenir leur club ainsi que pour « faire le ménage en coulisses ». Comme bon nombre de fans des Verts, les MF1991 poussent pour le départ de Bernard Caäzzo et Roland Romeyer, leurs dirigeants actuels.