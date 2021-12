ASSE Mercato : Sako justifie sa signature et dévoile son objectif

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 22:21

Première recrue hivernale de l' ASSE, Bakary Sako est revenu sur les coulisses de son retour à Saint-Étienne et a évoqué ses objectifs.

ASSE Mercato : Bakary Sako a failli s'engager en Angleterre

Ayant défendu les couleurs de l’ ASSE entre 2009 et 2012, Bakary Sako est revenu au sein du club ligérien, presque dix ans après son départ. Jeudi, la signature de son contrat de six mois a été rendue officielle par la direction stéphanoise. Le polyvalent attaquant a été présenté en conférence de presse, ce vendredi. Il a fait savoir qu’il a failli s’engager en Angleterre, mais finalement c’est chez les Verts de Pascal Dupraz qu’il est revenu.

« Je devais m’engager en Angleterre, mais ça ne s’est pas fait. Je me suis tourné vers l’AS Saint-Étienne, pour ne pas perdre la préparation que j’avais effectuée avant cela », a-t-il confié, tout en insistant sur les propositions qu’il avait : « Depuis ma fin de contrat à l’été 2020 (au Paphos FC, Chypre), j’ai reçu des offres, mais […] j’attendais la bonne opportunité. »

Il faut rappeler que la nouvelle recrue stéphanoise s’entraînait depuis des semaines à l’Etrat pour se maintenir au top niveau physiquement, mais il n’était pas là pour s’engager avec son ancien club. « L’idée est apparue, surtout en voyant la situation du club (dernier de Ligue 1). J’avais à cœur de revenir pour aider l’ ASSE », a-t-elle justifié.

La recrue promet de sauver l'AS Saint-Étienne

Le joueur de 33 ans s’est immédiatement fixé un objectif clair : contribuer au maintien des Verts en Ligue 1. « Je suis resté trois ans ici, trois belles années. Je me sens redevable de ce que l’ ASSE et ses supporters m’ont apporté. J’ai envie de rendre la pareille », a-t-il souligné, avant d'admettre la promesse suivante : « Je me sens prêt, frais. J’ai des fourmis dans les jambes. Je suis pressé de retrouver le terrain, de donner le maximum pour l’équipe et de sauver le club, l’un des plus grands clubs français, en le maintenant en Ligue 1 Uber Eats. »