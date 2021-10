ASSE : Ligue 1, Bonne nouvelle pour Puel avant le RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2021 à 10:35

Wahbi Khazri, attaquant de l' ASSE, n’a joué que 5 minutes dimanche avec la Tunisie. S’étant fait mal lors du match aller contre la Mauritanie, il a été ménagé au retour. Une décision au profit des Stéphanois qui auront besoin de leur buteur à 100 %, lors du match contre le RC Strasbourg, dimanche.

ASSE : Wahbi Khazri n'a montré aucun signe d’inquiétude

Wahbi Khazri va retrouver l’ ASSE cette semaine, afin de préparer le match de la 10e journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg. Touché légèrement à la jambe avec la Tunisie, jeudi dernier, l’attaquant stéphanois a été ménagé avec sa sélection lors du match retour face à la Mauritanie (0-0), dimanche. Une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne qui pourra compter sur lui lors du déplacement en Alsace, le dimanche 17 octobre (15h). En effet, le buteur des Verts n’a pas montré de signes d’inquiétude lors des 5 dernières minutes disputées au Stade Olympique de Nouakchott avec les Aigles de Carthage.

Le buteur sera-t-il à 100% à Strasbourg ?

Notons que Wahbi Khazri avait été buteur lors du match aller remporté (3-0) à Radès. C’est d’ailleurs sur l’action du but qu’il s’était fait mal au pied. Apparemment, le N°10 de l’ ASSE va mieux et devrait être opérationnel pour affronter le RCSA. Mais sera-t-il à 100% dès son retour d’Afrique ? C’est la grande interrogation pour Claude Puel qui compte beaucoup sur le polyvalent attaquant. Avec Sainté, le Tunisien de 30 ans a marqué 4 buts en 9 matchs de Ligue 1 joués, avant la trêve internationale. Mais les Stéphanois sont derniers du championnat avec 4 points et n'ont pas encore gagné le moindre match. Ils restent cependant sur une bonne prestation contre l'OL lors du derby (1-1). Quant aux Strasbourgeois, ils sont 12e avec 11 points en 9 journées.