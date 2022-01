PSG Mercato : Kylian Mbappé, la sentence est tombée pour le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 10:48

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé sera libre. Le PSG n’ayant pas pu lui faire signer un nouveau bail. Son avenir serait même déjà scellé.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé !

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco et un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est depuis le 1er janvier 2022 libre de négocier avec d’autres clubs en vue d’un départ libre l’été prochain. En fin de contrat, l’attaquant de 23 ans n’a pas daigné répondre favorablement aux nombreuses tentatives de la direction du Paris Saint-Germain afin de parapher un nouvel engagement. Et d’après les dernières indiscrétions en provenance de l’Espagne, les dirigeants du PSG auraient finalement compris que l’histoire était bel et bien terminée avec Mbappé.

En effet, selon les informations relayées par le journal El Nacional, les plus hautes instances parisiennes depuis le Qatar se seraient fait une raison et compris que l’international tricolore quittera le club de la capitale en tant que joueur libre le 1er juillet. Si pour le moment il continue d’entretenir le mystère, les choses seraient également d’ores et déjà réglées en ce qui concerne sa prochaine destination.

PSG Mercato : Mbappé déjà d'accord avec le Real Madrid ?

Le quotidien madrilène AS n’a plus aucun doute sur l’avenir de Kylian Mbappé. Libre avec le Paris Saint-Germain, l’enfant de Bondy va quitter la Ligue 1 à l’issue de la dernière journée du championnat pour rejoindre le Real Madrid. Pour le média ibérique, le protégé de Mauricio Pochettino, qui ne veut pas froisser les supporters parisiens, va patienter jusqu’après le 9 mars et le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les deux clubs, pour régler les derniers détails de son transfert gratuit au Real Madrid.

Une tendance confirmée par ABC Sport qui assure qu’un accord financier aurait été trouvé entre le clan Mbappé et Florentino Pérez, le président de la Maison-Blanche. Selon cet accord, le partenaire de Lionel Messi et Neymar va s’engager en faveur des Merengues pour les six prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028 avec un salaire annuel de 21 millions d’euros et une prime à la signature de 40 millions d’euros. Déterminé à rejoindre son ami Karim Benzema, Mbappé aura donc accepté un salaire moins important que les plus de 41 millions d’euros net par saison.

Affaire à suivre donc…