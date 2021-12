PSG Mercato : Real, le Qatar tient la réponse de Karim Benzema !

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 14:11

En réaction au dossier Kylian Mbappé, le PSG aurait prévu de déloger Karim Benzema du Real Madrid. Mais la tâche s’annonce déjà compliquée.

Karim Benzema a fait une grande promesse à Pérez

Récemment, le quotidien espagnol El Nacional a révélé que le Paris Saint-Germain pourrait créer la surprise et arracher Karim Benzema au Real Madrid l’été prochain, au moment où Kylian Mbappé, lui, rejoindrait le club madrilène. Selon le média catalan, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2023, pourrait voir débarquer à l’issue de la saison en cours un concurrent de poids, en plus de Kylian Mbappé, avec la possible signature de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

À 34 ans révolus, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait ainsi voir son temps de jeu considérablement revu à la baisse. Un scénario que refuse Mbappé qui aurait déjà prévenu sa direction qu’en cas d’arrivée d’Erling Haaland il n’écarterait pas un départ. Une situation que le Paris Saint-Germain souhaiterait retourner en sa faveur en recrutant le natif de Lyon. Toujours selon la source ibérique, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui est un grand fan du Tricolore, l’aurait déjà personnellement contacté pour échanger sur une potentielle venue dans la capitale française.

De son côté, Benzema ne serait pas forcément partant pour un retour en France chez les Rouge et Bleu. En effet, d’après les renseignements pris par Defensa Central, un média très proche du Real Madrid, Karim Benzema aurait discuté de son avenir avec Florentino Pérez. Au cours de leur entretien, le joueur aurait promis à son président qu’il ne signerait jamais au Paris Saint-Germain, même si Zinédine Zidane en personne l’appelait. En cas de départ de la Maison-Blanche, KB9 aurait déjà une idée de sa prochaine destination et ce n’est pas Paris.

PSG Mercato : Benzema a déjà son plan pour son avenir

Arrivé au Real Madrid en 2009 contre un chèque de 35 millions d’euros, Karim Benzema considère le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au même titre que l’ASSE, comme des rivaux de son club coeur en France, l’Olympique Lyonnais. S’il devait quitter le Real Madrid, ce serait pour rejoindre le championnat américain, la MLS, ou bien terminer sa carrière à Lyon. Le PSG et le Qatar sont donc prévenus.