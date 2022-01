ASNL-SRFC : La compo du Stade Rennais tombe ! Une grande première

Publié par Thomas le 02 janvier 2022 à 11:48

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace à Nancy pour les 16èmes de finale de la coupe de France, découvrez la compo inédite du SRFC.

SRFC : Un onze chamboulé et de nouvelles têtes

C’est le grand jour pour Bruno Genesio et ses hommes qui disputent ce dimanche leur tout premier match de l’année 2022. Une première pour le moins délicate côté breton puisque les Rouge et Noir se voient amputés de plusieurs cadres face à l’AS Nancy-Loraine, pour de multiples raisons. Outre les différents joueurs africains partis rejoindre leurs sélections pour la coupe d’Afrique des Nations (Traoré, Sulemana et Aguerd) le Stade Rennais déplore depuis plusieurs jours un grand nombre de joueurs testés positifs au Covid-19, entre 7 et 8 joueurs selon L’Equipe, dont Alfred Gomis, attendu lui aussi pour la CAN.

Ajouter à cela la blessure de Birger Meling, le SRFC devrait ainsi évoluer avec un onze inédit ce soir en coupe de France, et ce n’est pas le groupe convoqué par Genesio qui dissipera cette hypothèse.

[tweet id=" 1477550552867381261"]

Ces multiples déconvenues ont donc poussé Bruno Genesio à convoquer de nouvelles têtes, pour la plupart très jeunes, pour affronter le club lorrain. Fortement pressenti pour débuter dans les buts ce dimanche en l’absence de Gomis (Covid-19) et Salin (blessure), Dogan Alemdar devrait connaître ses premières minutes avec le groupe pro, lui qui avait été recruté cet été par Rennes pour 3,5 millions d’euros. Le portier de 19 ans verra devant lui une défense très amoindrie avec notamment l’absence de Warmed Omari positif au Covid.

En plus d’Alemdar, Genesio pourrait offrir du temps de jeu pour la première fois à plusieurs jeunes du centre de formation, comme le très prometteur Junior Kadile (2002) ou encore Trésor Matondo (2003). Le premier cité faisait déjà partie du déplacement finalement annulé des Rouge et Noir à Tottenham il y a un mois.

Un grand retour en attaque

Si Bruno Genesio faisait part il y a peu que le mercato hivernal serait calme en termes d’arrivées, et ce malgré les multiples départs pour la CAN, l’entraîneur breton connaîtra tout de même une « recrue » de poids en janvier, en la personne de Jérémy Doku. Blessé depuis le match contre le FC Nantes fin août, le buteur belge, recruté lors de l’été 2020, devrait faire son grand retour en tant que titulaire en coupe de France de dimanche, pour le plus grand bonheur des supporters. Quelques fois utilisé en fin de match entre novembre et début décembre, où il s’était montré étincelant, le joueur de 19 ans avait par la suite été préservé par ses dirigeants pour préparer au mieux son retour.

Compo probable du SRFC contre Nancy

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : L. Assignon, J. Martin, L. Badé, A. Truffert

Milieux : B. Santamaria, F. Tait, L. Majer

Attaquants : J. Doku, S. Guirassy, G. Laborde