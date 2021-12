Stade Rennais : Coup dur pour le SRFC avant le déplacement à Nancy

Publié par Timothy le 31 décembre 2021 à 17:41

À l'heure de la reprise, plusieurs cas positifs de Covid sont à déplorer dans l'effectif du Stade Rennais. Bruno Genesio, coach du SRFC, a fait le point avec le déplacement à Nancy, dimanche.

Stade Rennais : Plusieurs cas positifs dans le groupe du SRFC

Dimanche, le Stade Rennais se déplace à Nancy pour jouer son 16e de finale de Coupe de France (16h). Mais avant cette rencontre, une mauvaise nouvelle est tombée hier. En effet, si les Rouge et Noir ont bien repris l'entraînement jeudi matin, le groupe était loin d'être au complet. Plusieurs joueurs manquaient à l'appel. La raison ? Des tests réalisés avant l'entraînement auraient révélé plusieurs cas positifs au Covid. Six ou sept joueurs seraient concernés.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Nancy. Le coach a confirmé des cas positifs au Covid, sans en indiquer le nombre exact. Il a seulement précisé que le gardien Romain Salin était concerné. « On a quelques cas, on a été testés à la reprise. Ceux qui ont été testés positifs ont été placés en isolement. Demain on communiquera un groupe, forcément vous en déduirez le nombre de cas », s'est exprimé Bruno Genesio.

Par ailleurs, selon les informations de RMC, le Comex de la FFF a décidé, ce vendredi, de suspendre exceptionnellement l’application d’un article pour les 16es de finale de Coupe de France. "Les clubs professionnels n’ont plus l’obligation d’aligner sur la feuille de match 7 joueurs ayant participé à à l’une des deux dernières rencontres officielles (championnat et Coupe)." Le Stade Rennais devra donc pour affronter Nancy, dimanche, aligner 20 joueurs dont au moins un gardien, sur la liste des 30 inscrits fournie en début de saison pour la Coupe de France, pour éviter un forfait. D'autant qu'aucun report n'est envisageable.

Nancy-Stade Rennais : Qui sera titulaire dans les buts ?

Des bonnes nouvelles il y en a, fort heureusement. Bruno Genesio a tenu à rassurer sur l'état de santé de l'arrière gauche norvégien, Birger Meling, qui est "en reprise pour son adducteur". De son côté, Jérémy Doku est apte à reprendre le chemin des terrains. Aucun blessé n'est donc à déplorer.

Autre bonne nouvelle, elle concerne Dogan Alemdar. Le jeune gardien turc de 19 ans pourrait jouer son tout premier match dans les buts du Stade Rennais, dimanche. À une seule condition, que Romain Salin ne soit pas rétabli du Covid et de sa blessure au mollet contractée face à Lorient lors du 32e de finale de Coupe de France. Arrivé lors du mercato estival, Dogan Alemdar s’est imposé, la saison passée, comme titulaire dans son club formateur de Kayserispor. En 28 rencontres, il n'a pris aucun but à 9 reprises. Des performances qui l’ont amené en sélection avec l'équipe espoirs de Turquie. « C’est un garçon très impressionnant athlétiquement », affirmait Bruno Genesio, fin septembre.