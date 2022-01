OL Mercato : 40M€, une grosse opération se dessine à Lyon !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 15:26

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis hier. À Lyon, la direction de l’ OL pourrait faire face à une grosse opération à 45M€.

Bruno Guimarães plaît beaucoup à Arsenal !

Débarqué en janvier 2020 en provenance de l’Atletico Paranaense contre une enveloppe de 20 millions d’euros, Bruno Guimarães pourrait déjà faire ses valises. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain brésilien est l’une des rares satisfactions de la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais. Tout logiquement, le joueur de 24 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers sur le Vieux Continent. En effet, selon les informations du Daily Star, le directeur sportif d’Arsenal, Edu, serait déterminé à recruter le protégé de Peter Bosz durant ce mercato hivernal.

Véritable chouchou de Juninho, le compatriote de Neymar Jr serait également dans le collimateur de José Mourinho du côté de l’AS Roma. Le média anglais indique même que le club italien aurait déjà transmis une première offre de 30 millions d’euros à Jean-Michel Aulas afin d’obtenir la signature de Bruno Guimarães. Un montant que les Gunners seraient prêts à dépasser pour tenter de s’attacher les services du coéquipier de Lucas Paqueta.

Mercato OL : Discussions entamées pour Guimarães

D’après les dernières rumeurs relayées par le journaliste italien Nicolò Schira, le directeur sportif d’Arsenal apprécie énormément Bruno Guimarães. Le dirigeant brésilien aurait même d’ores et déjà entamé des discussions avec la direction de l’Olympique Lyonnais pour le recrutement de son jeune compatriote. Toutefois, la source transalpine assure qu’un accord n’est pas encore à l’ordre du jour dans ce dossier puisque le club lyonnais réclamerait 45 millions d’euros pour le transfert de Bruno Guimarães.

Toujours à en croire les révélations du Daily Star, Arsenal préparerait une offre d'environ 40 millions d’euros pour le numéro 39 de l'Olympique Lyonnais. Interrogé en décembre dernier par le journal L’Équipe, Guimarães avait ouvertement avoué son attirance pour la Premier League.

« J'ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League, mais ce n'est pas le moment. Je me sens chez moi à Lyon, je parle français... On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des Champions pour être en Seleção. Et puis on veut gagner des trophées aussi, j'espère en remporter avec l'OL », avait déclaré le natif de Rio de Janeiro.

Affaire à suivre donc…