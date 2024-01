En quête d’un renfort au milieu de terrain, le PSG vise en priorité Bruno Guimaraes. Une décision définitive est tombée pour le maître à jouer de Newcastle.

Mercato PSG : Luis Enrique rêve de Bruno Guimaraes

Après l'échec du dossier Gabriel Moscardo, contraint de passer sur le billard pour une opération au pied pouvant entraîner une indisponibilité de trois mois, le Paris Saint-Germain se trouve dans l’obligation de recruter un milieu de terrain supplémentaire lors de ce mercato hivernal. D’après les informations de L’Équipe, « le PSG veut un joueur qui soit en mesure de ratisser large, avec un bon pied, capable de mettre de l’impact également. Et il veut surtout ne pas se tromper. » Dans cette optique, le Paris SG ferait de Bruno Guimaraes sa priorité sur ce mercato hivernal. Sur instance de son entraîneur Luis Enrique, qui serait séduit par le profil du joueur de 26 ans, le PSG serait étudierait l’option Guimaraes pour ce mois de janvier. Mais l’ancien milieu défensif de l’Olympique Lyonnais ne devrait pas revenir en Ligue 1 de si tôt.

Bruno Guimaraes jugé trop cher pour cet hiver

Deux ans après son départ de l’OL pour la Premier League contre un chèque de 42 millions d’euros, Bruno Guimaraes ne va pas quitter Newcastle United durant ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien est jugé trop cher par le Paris SG, qui ne compte pas lever sa clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, à en croire les informations de Marcelo Bechler.

Malgré l’insistance de Luis Enrique auprès de sa direction, la clause de Guimaraes serait trop importante pour cet hiver et le compatriote de Marquinhos n’intégrera donc pas l’effectif parisien d’ici le 31 janvier prochain. « Bruno Guimaraes ne signera PAS au PSG cet hiver. Le milieu de terrain reste le plan A de Luis Enrique, mais le transfert n'est pas possible pour le moment à cause du fair-play financier. Le PSG devra se séparer de joueurs pour augmenter le budget salarial pour engager les négociations », explique le journaliste brésilien.