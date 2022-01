PSG Mercato : En attendant Zidane, une surprise se prépare au Real

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 10:52

Pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane pourrait être précédé au PSG par l’un de ses anciens protégés au Real Madrid.

Casemiro, le milieu de terrain qui manque au PSG ?

Depuis 2018 et la retraite de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain tente en vain de mettre la main sur le digne successeur du milieu de terrain italien. Si Leandro Paredes, Danilo Perreira, Idrissa Gana Gueye et Georginio Wijnaldum sont bien présents dans l’effectif de Mauricio Pochettino, les dirigeants parisiens recherchent toujours la sentinelle capable de faire oublier Thiago Motta.

De retour à Paris depuis 2019, Leonardo a pris en main les travaux et recherche le joueur qui pourrait cimenter véritablement l'entrejeu parisien dont les seules fondations reposent sur un Marco Verratti beaucoup trop souvent absent. Le directeur sportif du club de la capitale lorgne un joueur talentueux, expérimenté et capable de transformer le milieu parisien. Si plusieurs noms circulent depuis plusieurs mois, l’ultime rêve de Leonardo pour ce poste se nomme Casemiro. Et l’affaire pourrait bien se décanter pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Casemiro attend le coup de fil de Leonardo

Au Real Madrid depuis 2013, Casemiro est toujours un taulier de l’équipe des Merengues. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain brésilien aimerait toutefois changer d’air et s’offrir un autre challenge à bientôt 30 ans. Surtout que ses relations avec son entraîneur Carlo Ancelotti sont loin d’être parfaites.

Selon le quotidien El Nacional, il n’y a aucun doute sur le fait que l’international brésilien aimerait retrouver ses compatriotes Neymar et Marquinhos au Paris Saint-Germain. Pour l’heure, Leonardo n’a pas encore approché officiellement la direction madrilène pour exprimer son intérêt pour le natif de José dos Campos.

Du côté de la Maison-Blanche, Florentino Pérez ne retiendra pas forcément Casemiro, car il aurait déjà ciblé le Nigérian Wilfred Ndidi, qui évolue à Leicester, pour lui succéder. Le PSG devra toutefois se montrer convaincant puisque Chelsea et Liverpool surveillent également la situation du milieu madrilène.

Évalué 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Casemiro pourrait être cédé contre un chèque compris entre 45 et 55 millions d’euros selon ses dirigeants. Un transfert étant impossible cet hiver, Casemiro pourrait débarquer à Paris en même temps que son ancien mentor Zinédine Zidane, soit l’été prochain.