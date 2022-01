ASSE Mercato : Tout s'emballe, 2 défenseurs vers Saint-Étienne !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 14:40

Très discret au mercato d'été, l' ASSE va révolutionner son effectif en 2022. Après Thioub et Bernardoni, l'AS Saint-Étienne cible deux défenseurs.

ASSE Mercato : Après Thioub et Bernardoni, de nouveaux renforts

La révolution est en marche à l’AS Saint-Étienne. Après l’arrivée sur le banc de Pascal Dupraz, les ambitions de l'ASSE ont été revues à la hausse en termes de transferts de nouveaux joueurs. À l’inverse du mercato estival, les Verts ont décidé de mettre de gros moyens quitte à s’endetter davantage pour finaliser plusieurs transferts ce mercato hivernal. Après Joris Gnagnon, dont l’officialisation n’est plus qu’une question d’heures, Bakary Sako et les deux Angevins Thioub et Bernardoni qui passeront leur visite médicale ce mercredi, l’ ASSE a dévoilé ses prochains objectifs.

Selon L’Équipe, en plus de ces 4 renforts, le club ligérien pisterait deux défenseurs ; un axial et un latéral droit. Véritable secteur prioritaire de l' ASSE pour 2022, l’arrière-garde stéphanoise devrait connaître quelques arrivées supplémentaires cet hiver. C’est en tout cas ce que souhaitent Pascal Dupraz et Jean-François Soucasse.

Alors que Colin Dagba du PSG se rapproche à grands pas de Geoffroy-Guichard, le média sportif nous fait également part d’autres joueurs également pistés par Saint-Étienne.

Un crack de 17 ans avant Thioub

Hier soir, le SCO d’Angers officialisait les départs de Paul Bernardoni et Sada Thioub vers l’ ASSE pour « réduire la masse salariale du club ». Deux arrivées de taille, mais qui auraient par ailleurs pu s'avérer différentes. Comme l'annonce L’Equipe, l’attaquant sénégalais n’était pas la priorité des Verts qui lorgnaient plutôt le jeune Mohamed-Ali Cho, véritable sensation du SCO cette saison. Seulement, le board stéphanois aurait été refroidi par les exigences salariales du joueur de 17 ans et aurait alors activé le plan B, à savoir Sada Thioub.

Dans le même temps, l’AS Saint-Étienne aurait officiellement tiré un trait sur le dossier Zinedine Ferhat malgré plusieurs appels du pied de Pascal Dupraz. Absent des derniers entraînements du Nîmes Olympique, l’Algérien aurait finalement fait machine arrière décidant de rester sur les Costières jusqu’à la fin de la saison, fermant donc la porte à un départ pour l’ ASSE.

Malgré ces deux échecs, les Stéphanois pourront tout de même se consoler sur un dossier pourtant mal embarqué au début, celui de Jean-Philippe Mateta. Si l’attaquant de 24 ans disposait d’un salaire trop élevé qui l'éloignait de Sainté, les deux parties seraient finalement tombés d’accord et le deal serait quasi bouclé. Selon plusieurs sources, l’ancien joueur de l’OL est attendu aujourd'hui pour parapher un prêt de 6 mois.