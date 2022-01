ASSE Mercato : Un super attaquant débarque à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 12:40

L' ASSE s'apprête à enregistrer les venues de Bernardoni et Thioub Ce mercato. Mais avant, le club boucle un superbe transfert en attaque.

ASSE Mercato : Mateta arrive en prêt

Tout s’est emballé à l’AS Saint-Etienne. Insistant sur le marché des transferts de l’été dernier, le club ligérien repense en profondeur son effectif avec plusieurs renforts. En pleine crise économique et sportive, les Verts ont pour grand objectif de se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison, quitte à faire exploser les dettes du club. Et justement, alors que l’ ASSE va officialiser ce mercredi la venue de Paul Bernardoni et Sada Thioub en provenance du SCO Angers pour 6 mois, les Stéphanois devraient également enregistrer aujourd’hui la signature d’un attaquant.

Comme l’annonce Le Progrès, l’AS Saint-Etienne va acter le prêt de Jean-Philippe Mateta dans la journée. Après de longues semaines de négociations, les Verts et le joueur se sont finalement mis d’accord au niveau du salaire, point central du dossier. Il s’agirait d’un accord à trois entre Mayence (propriétaire du joueur), Crystal Palace (où il est prêté actuellement) et l’ ASSE.

Pour rappel, bien que l’attaquant de 24 ans ait donné son feu vert à Dupraz pour rallier la Loire, son important salaire faisait retarder l’opération, finalement, Sainté aurait réussi à « faire prendre en charge son important salaire » comme le précise le média local.

Prêté en 2021 à Crystal Palace en Premier League, Mateta n’aura disputé que 13 rencontres pour 2 buts inscrits. Mis de côté par Patrick Vieira chez les Eagles, l’ancien joueur de l’OL forçait son départ en interne depuis plusieurs semaines.

Saint-Etienne tire un trait sur Ferhat et Burki

Les arrivées ce mercredi de Bernardoni, Thioub et donc de Mateta à l’ ASSE ont logiquement mis fin à plusieurs pistes importantes. Également sondé par les Verts ces derniers jours au poste de gardien de but, Roman Burki devrait bien rester au Borussia Dortmund malgré plusieurs contacts établis avec la direction et notamment Pascal Dupraz.

En parallèle, Sainté ne devrait pas recruter le très convoité Zinedine Ferhat cet hiver, malgré une forte envie de départ de ce dernier. S’il ne s’était pas présenté aux derniers entraînements du Nîmes Olympique pour forcer son départ, l’Algérien se serait finalement ravisé et aurait décidé de continuer chez les Crocos jusqu'à la fin de la saison.