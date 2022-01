ASSE Mercato : C'est fait, Saint-Etienne boucle deux grosses signatures !

Publié par Thomas le 04 janvier 2022 à 17:06

À la recherche de renforts cet hiver, l' ASSE vient de frapper un coup énorme ce mardi en bouclant la venue de deux grands joueurs de Ligue 1.

ASSE Mercato : Bernardoni débarque à Saint-Etienne

Très discret l’été dernier en matière de signatures, l’AS Saint-Etienne semble avoir changer son rythme de croisière lors de ce mercato hivernal. En grosses difficultés économiques et sportives, les Verts tentent tant bien que mal de se renforcer en s’adonnant à des recrutements à prix zéro ou en récupérant des joueurs en prêts. Après avoir officialisé les venues de Joris Gnagnon et Bakary Sako, le club ligérien devrait acter ce mardi l’arrivée de Paul Bernardoni en provenance du SCO d’Angers.

International Français des -17 ans aux espoirs, en passant par les Jeux Olympiques cet été, le portier de 24 ans fait figure de rempart d’expérience dans notre championnat malgré son jeune âge. Si la rumeur de contacts entre l’ ASSE et le SCO commençait à prendre de l’importance, elle a été confirmée ce mardi, notamment par les journalistes Loïc Tanzi et Benjamin Quarez.

L’ancien joueur de Nîmes et Bordeaux arrivera en prêt jusqu’à la fin de la saison. Il aura pour mission d’épauler le jeune Etienne Green dans les buts, qui s’est récemment blessé en coupe de France. Sa visite médicale est prévue dans la journée à la suite de quoi il sera officiellement stéphanois. Si la venue de Bernardoni est une super opération pour Saint-Etienne, le club ne souhaiterait cependant pas s’arrêter là et serait également proche de recruter un autre angevin.

Après Bernardoni, Sainté attend Thioub

Alors que Paul Bernardoni est attendu ce mardi pour passer sa visite médicale, l’ ASSE devrait également dans la foulée officialiser la signature de Sada Thioub au poste d’attaquant. Un coup double magistrale orchestré par la direction stéphanoise qui s’entretenait depuis plusieurs jours en secret avec le board angevin.

Comme Bernardoni, l’international sénégalais paraphera un contrat de 6 mois dans la Loire, où il viendra renforcer un secteur offensif en perdition. Selon l’ex-responsable de la communication du SCO, Mohamed Toubache-Ter, Sada Thioub devrait être officialisé demain. Une signature surprenante compte tenu du manque de rythme du joueur de 26 ans (seulement 3 minutes jouées en Ligue 1 cette saison) mais qui fait écho au profil recherché par Pascal Dupraz en attaque.