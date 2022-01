ASSE Mercato : Une arrivée en défense se précise à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 02 janvier 2022 à 14:26

Après avoir établi les secteurs prioritaires pour recruter cet hiver, l' ASSE a multiplié ses pistes et pourrait bien réaliser un joli coup du côté du PSG.

ASSE Mercato : Après Sako, la prochaine signature se dessine

En pleine crise sportive et économique, l’AS Saint-Etienne compte se renforcer cet hiver, condition sine qua non pour se maintenir à la fin de la saison. Arrivé il y a quelques semaines sur le banc stéphanois pour remplacer Puel, Pascal Dupraz a récemment annoncé vouloir un recrutement d’envergure pour janvier, malgré de faibles moyens financiers « On a défini des ordres de priorité. Il faut que l’on recrute. Mon espoir c’est 4 à 5 joueurs, et l’espoir des dirigeants également, ça dépendra des finances, de la manière de dépenser (…) » a déclaré le Savoyard en conférence de presse ce week-end.

Après avoir dressé une shortlist des joueurs à recruter cet hiver, l’ ASSE a entamé son mercato pour 2022 en officialisant les venues de Joris Gnagnon en défense et Bakary Sako en attaque, deux joueurs libres sur le marché. Mais les Verts ne comptent pas s’arrêter là, bien au contraire, les Ligériens souhaitent à tout prix débusquer un nouveau buteur ainsi qu’un défenseur pour parfaire un effectif agonisant. Et justement, c’est du côté du Paris saint-Germain que Saint-Etienne pourrait réaliser son premier gros coup en défense.

Le PSG donne son feu vert pour Dagba

Hier, L’Equipe annonçait un intérêt prononcé des dirigeants stéphanois pour Sergio Rico (gardien) et Colin Dagba (latéral droit) tous deux barrés par la concurrence au PSG. Si les deux joueurs font partie des indésirables dans la capitale, de nombreux médias faisaient état d’un désaccord au niveau de la forme du transfert, l’ ASSE souhaitant un prêt contrairement aux Parisiens. Seulement, la tendance s’avérerait plus clémente pour les Verts concernant Colin Dagba, qui pourrait quitter le navire Rouge et Bleu dans les prochains jours.

Selon le journaliste Santi Aouna, spécialiste du mercato en France, le PSG serait ouvert à un prêt pour son jeune Titi, malgré l’annonce du refus de prêt de la part de certains médias. Une information qui devrait réjouir la direction stéphanoise qui cherche désespérément à renforcer ses couloirs. Agé de 23 ans, Colin Dagba a déjà disputé 74 rencontres avec le Paris SG participant notamment à plusieurs matchs clés de Ligue des Champions, un super coup à jouer donc pour Sainté.