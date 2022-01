Barça Mercato : Barcelone va se séparer d'une de ses stars !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 17:10

En pleine opération dégraissage, le Barça est à un pas de se séparer d'un de ses plus gros joueurs envoyé tout droit en Premier League.

Barça Mercato : Coutinho proche de rallier Aston Villa

Omniprésent sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est confronté à un problème majeur, celui de la masse salariale qui l'expose aux risques du fair-play financier. La situation financière du club catalan contrarie ses plans mercato. Pour lutter contre ça, les Blaugranas sont dans l’obligation de procéder à des ventes de joueurs, condition sine qua non pour enregistrer de nouvelles signatures. Si les dirigeants du Barça s'essoufflent sans succès ces dernières semaines pour trouver une porte de sortie à certains de leurs indésirables, cela pourrait rapidement évoluer, notamment pour l’un des plus gros dossiers en attaque.

Selon la journaliste Helena Condis, le FC Barcelone serait tout proche de se séparer de son avant-centre Philippe Coutinho. Le club catalan est en discussion avancée avec Aston Villa en Premier League et un accord serait en voie d’être bouclé. Selon la source, il serait question d’un prêt de 6 mois avec une option d’achat à la clé.

Très peu utilisé par Xavi cette saison, l’ancien joueur des Reds serait favorable à un départ lors de ce mercato hivernal afin de regagner du temps de jeu. Perçu comme l’un des tous meilleurs attaquants de Premier League il y a quelques années, le Brésilien ne s’est jamais réellement imposé au Barça qui l’avait recruté pour la coquette somme de 160 millions d’euros (avec bonus) lors de l’hiver 2018. En 4 saisons au Barça (entrecoupées d’une saison en prêt au Bayern) Coutinho n’aura inscrit que 26 buts en 106 rencontres.

Torres enfin inscrit en cas de départ de Coutinho

En plus de se délester d’un de ses plus gros indésirables, le Barça pourra également frapper un coup double en inscrivant pour de bon Ferran Torres pour les différentes compétitions de la saison. Recruté il y a peu pour 55 millions d’euros, l’attaquant espagnol ne peut jusqu’à présent pas participer aux rencontres de sa nouvelle équipe. Comme mentionné plus haut, seul un départ ou une prolongation permettrait l’officialisation du transfert de Torres. Une très bonne nouvelle donc pour les Blaugranas si ce deal avec Aston Villa se réalisait.