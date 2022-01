Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur le remplaçant de Camavinga

Publié par Thomas le 06 janvier 2022 à 17:42

Tonitruant lors du mercato estival, le Stade Rennais a toutefois échoué sur un dossier chaud au milieu, que le club aurait récemment relancé.

Stade Rennais Mercato : La piste Jens Cajuste relancée ?

Voilà un nom qui devrait vous être familier si vous avez suivi avec attention le mercato du SRFC cet été, grande révélation du championnat danois au FC Midtjylland, le milieu de terrain Jens Cajuste était pisté par Florian Maurice pour palier au départ d'Eduardo Camavinga (qui quittera finalement Rennes pour le Real Madrid en fin de mercato). Un intérêt prononcé du directeur sportif pour la pépite suédoise, qui avait duré de longues semaines pour qu’au final ce dernier reste dans son club. Un échec cuisant, vite éclipsé par la venue au milieu de Lovro Majer puis Baptiste Santamaria.

Néanmoins, si l’on pensait le dossier complètement mis de côté au Stade Rennais, le très sérieux média allemand Sky Sport dévoile que les Rouge et Noir suivraient toujours la situation du joueur de 22 ans, dont le contrat à Midtjylland se termine en 2023. Dans un article qui lui est consacré, le journal affirme que Cajuste est toujours pisté par de nombreux clubs, dont le FC Augsburg en Bundesliga ainsi que la Fiorentina en Serie A. Si le club allemand semble mener les devants pour s’attribuer les services du Suédois, la source précise que le SRFC reste un concurrent sérieux au joueur.

Rennes ne veut pas de folie cet hiver

Auteur d’un mercato ambitieux cet été, le Stade Rennais a récemment fait part, via son entraîneur Bruno Genesio, que le mois de janvier s’avérerait plutôt calme en termes d’arrivées. Malgré plusieurs départs pour la CAN, le club breton souhaite se contenter de ses forces en présence et économiser pour l’été prochain. Néanmoins, ces derniers jours, une folle rumeur prend de l’ampleur du côté du Roazhon Park, celle d’un intérêt du SRFC pour Hugo Lloris. Le capitaine des Bleus, sous contrat jusqu’en juin à Tottenham, aurait même reçu une proposition de contrat des Rouge et Noir portant sur 2 saisons plus 1 en bonus. De quoi espérer peut-être un autre coup de folie pour le dossier Cajuste ?