Barça Mercato : Le FC Barcelone voudrait faire revenir Luis Suarez !

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 15:36

Arrivé lors de l'été 2020 à l'Atlético Madrid après 6 saisons au Barça, Luis Suarez pourrait faire un retour incroyable chez les Blaugrana.

Barça Mercato : Barcelone pense à Suarez

En proie à de graves soucis économiques, le FC Barcelone multiplie depuis plusieurs mois ses pistes pour enrôler de nouveaux renforts dans l’effectif. Après le départ de Lionel Messi cet été, le club catalan a totalement tiré un trait sur sa légendaire MSN, qui régnait sur l’Europe il y a quelques années de cela. Avec la retraite prématurée de Sergio Agüero mêlé à un mercato estival douteux, le Barça s’est retrouvé cette saison sans véritable leader offensif.

Depuis, Barcelone semble s’être reconstruit, notamment après l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc du club, et les arrivées successives de Dani Alves et Ferran Torres. Néanmoins, les Blaugrana n’ont toujours pas bouclé leur objectif premier, qui était de signer un grand numéro 9. A l’instar de Dani Alves, retourné au Camp Nou à 38 ans, après 5 saisons à l’étranger, le Barça pourrait récidiver en formulant une offre à un autre de ses anciennes gloires, l’attaquant Luis Suarez.

Selon l’insider Ekrem Konur, le FC Barcelone penserait à faire une offre au Pistolero, s’il venait à quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Xavi comme Joan Laporta apprécient grandement le profil de l’Uruguayen qui était, pour rappel, parti de Catalogne à cause de désaccords avec Ronald Koeman et Josep Bartomeu, tous deux partis du club depuis.

Une situation compliquée à l’Atlético

Si la première saison de Suarez chez les Colchoneros a tout d’une renaissance, lui qui était grandement critiqué lors de sa dernière année au Barça, son exercice 2021/2022 semble en revanche plus délicat. Le joueur de 34 ans n’est plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Diego Simeone et commence à perdre de son efficacité devant le but. En marquant hier contre le Rayo Majadahonda en coupe, l’attaquant a mis fin à une série noire de 11 matchs sans marquer (toutes compétitions confondues). Sous contrat jusqu’en juin prochain à Madrid, Suarez pourrait faire l’objet d’un départ cet hiver, notamment après le retour en forme d’Antoine Griezmann.