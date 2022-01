PSG Mercato : Zidane à la place de Pochettino, c’est déjà réglé !

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 20:06

Selon la presse anglaise, Mauricio Pochettino n’attend qu’un coup de fil de Manchester United. Zinedine Zidane devrait lui succéder au PSG.

Zinedine Zidane au PSG en juin 2022

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Manchester United à l’issue de la saison en cours. Une information du journal le Sun confirmée en France par Dominique Sévérac du quotidien Le Parisien. Il précise même que l’ancien manager de Tottenham et les Red Devils ne sont pas loin d’un accord.

À Paris, les dirigeants du club de la capitale se prépareraient eux aussi à cette éventualité. En effet, Daniel Riolo a révélé jeudi soir, dans L’After Foot sur RMC Sport, que Zinedine Zidane devrait lui succéder sur le banc du PSG « au plus tard en juin prochain. »

Après avoir plusieurs refus, l’ancien coach du Real Madrid aurait finalement changé d’avis grâce au forcing de son entourage, notamment son conseiller historique Alain Migliaccio, qui a oeuvré en coulisses pour le compte du Paris Saint-Germain. Une arrivée de Zizou à Paris devrait également permettre au Qatar de réaliser un autre très gros coup : conserver Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Zidane pour convaincre Mbappé ?

Pour Daniel Riolo, en s’assurant les services de Zinedine Zidane, le Qatar réaliserait un double coup exceptionnel puisque le Champion du monde 1998 pourrait permettre de convaincre Kylian Mbappé de rester et prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. « Zidane au PSG, juin 2022 au plus tard. Et je n’exclus pas qu’il dirige Mbappé au PSG », révèle le chroniqueur sportif.

Pour rappel, Riolo avait déjà annoncé début décembre que « clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi (…) Pochettino, c’est fini ! Clairement, il est cramé. » Un an et demi après son retour au Paris SG, Pochettino pourrait ainsi céder sa place à Zidane et retourner en Angleterre pour prendre les rênes de l’équipe de Manchester United.