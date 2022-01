PSG : Al-Khelaïfi réalise une nouvelle opération d’envergure !

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 18:06

Nasser Al-Khelaïfi poursuit sa politique de développement du PSG. Le président du club parisien a réalisé une nouvelle opération d’envergure.

Un nouveau sponsor pour le PSG

Un de plus pour Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a en effet officialisé la signature d’un nouveau partenariat. En effet, Sports Water, la marque phare de l'entreprise WaterCo est devenue l'eau officielle de l’équipe du PSG pour les trois prochaines années. Avec des bouteilles 100% recyclables aux couleurs Bleu et Rouge, les eaux de Sports Water sont dorénavant disponibles pour les supporters parisiens au Parc des Princes ainsi que pour les joueurs de Mauricio Pochettino lors des entraînements et des matchs officiels.

Même si le Paris SG n’a pas dévoilé les chiffres de ce nouveau deal, le quotidien L’Équipe révèle que ce contrat devrait rapporter entre 500.000 euros et 1 million d'euros par an à l’actuel leader de Ligue 1, avec un tarif augmentant sensiblement chaque saison. Outre le Paris Saint-Germain, la gamme Sports Water accompagne également les New York Yankees, les Boston Red Sox ou encore les Las Vegas Raiders. Une belle signature qui dénote d’une bonne visibilité du PSG au plan mondial selon le patron du secteur commercial de l’écurie francilienne.

Armstrong : « Le PSG n'a jamais été aussi attractif »

Directeur du Marketing, Marc Armstrong est l’homme de l'ombre du développement international du Paris Saint-Germain. Nommé il y a quatre ans pour attirer les meilleurs partenaires pour les Parisiens, l’Américain débauché en avril 2018 de la NBA, se réjouit du travail abattu jusqu’ici.

« Avec ses 150 millions de fans sur les réseaux sociaux et son rayonnement international, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi attractif pour les marques. Ici, au Club, nous cherchons toujours à offrir des produits de qualité premium à nos fans, qui viennent du monde entier pour suivre un match au Parc des Princes. Nous sommes heureux d’accueillir Sports Water dans la famille du Paris Saint-Germain », a confié Armstrong après la signature avec l'eau minérale Sport Water qui s'associe pour la première fois de son histoire avec un club football en Europe, collaborant jusqu'ici seulement avec des franchises aux USA.