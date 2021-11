PSG : La sortie surréaliste de Mauricio Pochettino après City

Publié par Ange A. le 25 novembre 2021 à 04:45

La dernière sortie de Mauricio Pochettino après la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City mercredi a de quoi surprendre.

Qualifié, le PSG renversé par Manchester City

Le Paris Saint-Germain a mordu la poussière mercredi sur la pelouse de Manchester City. Le PSG s’est incliné (2-1) face aux Skyblues après avoir ouvert le score. Kylian Mbappé (50e) a donné l’avantage aux siens au retour des vestiaires. Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (76e) ont permis aux locaux de renverser les Parisiens largement dominés au cours de cette rencontre. Malgré ce revers, Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le large succès de Leipzig sur Bruges (0-5) assure en effet au club de la capitale une place au prochain tour. Battus à domicile, les Belges ne peuvent plus revenir sur les hommes de Mauricio Pochettino. L’entraîneur parisien s’est d’ailleurs livré après la défaite des siens.

La surprenante réaction de Mauricio Pochettino

Malgré la défaite, le coach du Paris Saint-Germain est satisfait de la performance de ses poulains. Le coach du PSG est surtout ravi de la prestation de ses hommes en seconde période. « Oui je suis satisfait de tous les joueurs. C’est juste dommage qu’on ait perdu. On avait une chance d’être premier maintenant ce n’est plus possible mais on est qualifié. Vu les circonstances du début de saison, c’est bien d’être qualifié et on verra pour la suite », a déclaré Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport.

Suite à ce revers, l’entraîneur parisien affiche un triste bilan en Ligue des champions. Il n’a remporté que 4 matchs sur les 11 qu’il a dirigés, soit un taux de réussite de 36,36%. Il s’agit du plus faible total pour un coach comptant au moins 10 matchs avec le club de la capitale. L’Argentin va tenter de finir cette phase de poules sur une victoire avec la réception de Bruges lors de la dernière journée.