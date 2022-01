Toulouse FC Mercato : Un indésirable proche de rebondir en L1 ?

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 03:06

Indésirable au Toulouse FC, un attaquant pourrait rebondir en Ligue 1. Un club de l’élite voudrait l’enrôler durant le mercato d’hiver.

Un flop du Toulouse FC à la relance en Ligue 1 ?

Ancien sociétaire du Toulouse FC, Yaya Sanogo est aujourd’hui libre de tout contrat. L’attaquant de 28 ans n’a pas été conservé par Huddersfield. Recruté en février 2021, l’avant-centre a quitté le club au terme de la saison. Il faut dire que son passage chez le pensionnaire de Championship ne restera pas dans les annales. Cet ancien indésirable au Téfécé (2017-2020) n’a inscrit aucun but et n’a pas délivré la moindre passe décisive en 9 rencontres. Après cette pige décevante en Angleterre, il pourrait néanmoins effectuer son retour en Ligue 1. Foot Mercato assure en effet qu’un club de l’élite voudrait s’attacher les services de Sanogo cet hiver. Le média en ligne révèle un intérêt du Clermont Foot pour ce flop du TFC (16 buts en 72 apparitions).

Sanogo, en attendant le retour de Bayo ?

D’après la source, le Clermont Foot s’est déjà renseigné sur Yaya Sanogo. En cas de signature à Clermont, le natif de Massy retrouverait la Ligue 1. L’ancien sociétaire de Toulouse compte 13 réalisations et 3 offrandes en 71 matchs dans l’élite. Actuel 16e de Ligue 1 Uber Eats, le club auvergnat a besoin de renfort offensif en l’absence de son buteur vedette.

Comme plusieurs clubs du championnat, Clermont n’est pas épargné par la tenue de la CAN 2021. La compétition se joue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives cette saison, Mohamed Bayo a été convoqué pour ce grand rendez-vous continental. L’attaquant de 23 ans va défendre les couleurs de la Guinée, logée dans la poule B aux côtés du Sénégal, du Malawi et du Zimbabwe.