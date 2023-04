Publié par Edouard le 25 avril 2023 à 17:25

La finale de la Coupe de France se tient ce samedi à 21h entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Voici les enjeux de cette 106e finale.

Finale de Coupe de France : Le Toulouse FC, l'Europe en ligne de mire

Samedi, en finale de Coupe de France, le Toulouse FC a rendez-vous avec l'histoire. Fondé en 1970, le Téfécé a pour seul palmarès une coupe Gambardella et trois championnats de deuxième division. Une victoire face au FC Nantes serait peut-être le plus beau trophée jamais remporté par le Toulouse FC. "Dans le vestiaire, on n'a parlé que de ça", a déclaré le milieu de terrain Denis Genreau après la victoire 1-0 en championnat face à Lorient dimanche dernier.

En cas de victoire, les Toulousains auraient l'occasion de disputer la Ligue Europa, une première depuis 14 ans. "C’est un objectif du club dans les années à venir. Si on peut accélérer le processus, c’est immense. Pour le club, mais aussi pour nous, parce que c’est un rêve pour tous les joueurs ici", détaille Denis Genreau.

Le FC Nantes concentré sur son maintien en Ligue 1

Pour le FC Nantes, en revanche, l'attente pour cette finale est moindre. Les Canaris occupent la 16e place du championnat avec le même nombre de points que Brest, premier relégable, et sont beaucoup plus préoccupés par leur maintien que par la finale de la Coupe de France. Après le match nul face à Troyes dimanche, les supporters nantais ont expliqué leur point de vue aux joueurs. "Je vous le dis encore une fois, le match de samedi, la finale, à la base ? On s’en bat les couilles. Nous on veut rester en première division. Le reste c’est du bonus", a lancé le capo de la Tribune Loire.

En cas de victoire, le FC Nantes a même prévu de ne pas célébrer l'obtention du trophée, ni dans les rues de Nantes, ni au stade de la Beaujoire. Les dirigeants souhaitent que les joueurs restent concentrés pour le match face à Brest, concurrent direct pour le maintien, quatre jours plus tard. L'année dernière, après la victoire face à Nice, environ 10 000 supporters s'étaient réunis place Maréchal-Foch.

Les enjeux de la finale de Coupe de France

Cette finale de Coupe de France revêt aussi un caractère de revanche pour le Toulouse FC. Au terme de la saison 2020-2021, les deux clubs s'étaient affrontés en barrage pour une place en Ligue 1. Les Canaris avaient remporté la première manche 2-1 au Stadium, mais les Violets s'étaient imposés lors du second acte 1-0 à l'extérieur, avec notamment une main non sifflée dans la surface de réparation nantaise. Le président du TFC, Damien Comolli, s'était insurgé contre cette décision de l'arbitre Benoît Bastien : "Vous nous avez volé la montée ! C’est scandaleux."

Les Toulousains ont l'occasion de refermer une cicatrice samedi face à des Nantais moins concernés par la finale de Coupe de France. Le Téfécé a déjà presque assuré son maintien et les joueurs pourront jouer plus libérés que les Canaris. En cas de victoire, ces derniers étofferaient encore un peu plus leur palmarès impressionnant avec une cinquième Coupe de France, en plus de leur huit titres de champion de France et leur deux Trophées des champions. Rendez-vous donc samedi à 21h pour déterminer qui remportera cette 106e édition de la plus prestigieuse coupe nationale.