Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 02:12

Auteur du but synonyme de victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France 2022, Ludovic Blas porte une grosse pression sur les épaules.

FC Nantes : Ludovic Blas est conscient de sa lourde responsabilité

C’est bien Ludovic Blas qui avait offert la Coupe de de France au FC Nantes en 2022, en marquant l’unique but en finale contre l’OGC Nice. Capitaine des Canaris en coupe, en l’absence d’Alban Lafont, le milieu de terrain du FCN avait été décisif lors de la demi-finale contre l’ OL. C’est encore lui qui avait inscrit le but de la victoire contre Lyon au stade de la Beaujoire (1-0, 57e).

Avant la finale contre Toulouse, le N°10 du FC Nantes est conscient de sa lourde responsabilité pour cette finale. Dans des propos publiés sur le site de la FFF, il n’a pas manqué de le souligner : « Je n’avais pas encore marqué en Coupe cette saison avant ce but en demi-finale contre Lyon. En le réussissant, j’ai juste aidé un peu plus l’équipe lors de ce match. »

Pour rappel, Ludovic Blas totalise 22 matches en Coupe de France dans sa carrière, pour 6 buts inscrits, dont celui qui a offert au FC Nantes le 4e trophée national de son histoire. Il a donc l’expérience pour montrer la voie du deuxième succès consécutif à ses coéquipiers. « Il faut surtout garder en tête la demi-finale contre l'Olympique Lyonnais. Je pense que ce sera une finale serrée, où la moindre erreur pourra être fatale. Donc, totale méfiance », a-t-il prévenu.

FC Nantes : Une finale de Coupe de France avec un maintien dans les têtes

En cas de victoire face à Toulouse au Stade de France, le FC Nantes sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa 2023-2024, comme cette saison. Cependant, il n’y aura pas de célébration avec les supporters à Nantes, dimanche. Antoine Kombouaré et son équipe seront immédiatement plongés dans la préparation du match face au Stade Brestois dans le Finistère (le 3 mai) et la réception du RC Strasbourg (le 7 mai).

Et pour cause, les Canaris sont 16es et menacés de relégation. Ils ont le même nombre de points que Brest, premier club relégable en Ligue 2 avant leur confrontation directe. « Soulever le trophée une deuxième fois de suite, c’est ce que je souhaite pour tout le monde. Et cela peut nous donner des forces supplémentaires pour, ensuite, aller chercher le maintien », a laissé entendre Ludovic Blas.