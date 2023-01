Toulouse FC Mercato : Officiel, le Téfécé tient sa 3e recrue

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 19:55

Le Toulouse FC tient sa troisième recrue hivernale, après Warren Kamanzi et Gabriel Suazo. Il s’agit d’un milieu de terrain en provenance de la Suisse.

Toulouse FC est 12e de Ligue 1 à la mis saison et proche de la zone rouge de relégation en Ligue 2, car quatre clubs descendent cette saison en deuxième division. Le Téfécé n’a que 8 points de plus que le Stade Brestois, classé 17e et relégable. Pour remonter au classement et s’éloigner de la zone de relégation, le club de la Ville Rose se renforce cet hiver. Deux joueurs ont ainsi rejoint l’équipe de Philippe Montanier, en attendant la fin du mercato. Warren Kamanzi (arrière droit) est arrivé Tromso IL en Norvège, alors que Gabriel Suazo (arrière gauche) a débarqué de Chili. Ils ont signé avec les Violets jusqu’en juin 2026.

À la suite des deux défenseurs, Toulouse FC a enregistré un troisième renfort, ce lundi. Le milieu de terrain Vincent Sierro s’est engagé avec le promu pour une durée non précisée. Il est en provenance des Young Boys de Berne, actuels leaders de la Super League suisse. « Le TéFéCé se réjouit de compter Vincent parmi son effectif, et est persuadé que son profil et son expérience permettront à Philippe Montanier et aux Violets de mener à bien leur mission cette saison », a communiqué le club de la Haute-Garonne.

Toulouse FC Mercato : Vincent Sierro heureux de signer au TFC

Quant à la nouvelle recrue des Pitchouns, elle se réjouit de rejoindre un troisième championnat en Europe, après la Super League et la Bundesliga (avec le SC Fribourg). « Je suis extrêmement heureux de rejoindre Toulouse FC. C'est une superbe opportunité et je me réjouis […]. L'équipe joue très bien et a une philosophie de jeu qui me plaît et qui correspond à mon style de jeu. Je suis impatient maintenant de faire la connaissance de nos supporters au Stadium. J'espère leur donner satisfaction et leur apporter beaucoup de joie », a déclaré le Suisse.