OM Mercato : 32 M€, un faux coup de Newcastle contre Marseille

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 12:48

Intérêt de l’ OM, Anthony Martial pourrait rester en Angleterre cet hiver. Newcastle vise l’attaquant de Manchester United pour se renforcer.

L' OM courtise Anthony Martial qui veut quitter Manchester United

Indésirable à Manchester United et dans les plans de l’ OM, Anthony Martial souhaite aller voir ailleurs cet hiver, afin de jouer plus régulièrement, ce qui n’est pas le cas chez les Red Devils. Cette saison, le joueur offensif de 26 ans n’était pas parmi les titulaires d’Ole Gunnar Solskjær et il n’a pas non plus la confiance de Ralf Rangnick, le nouvel entraîneur des Mancuniens nommé le 29 novembre dernier.

L’Olympique de Marseille pousse pour recruter l’international français (30 sélections, 2 buts) pendant le mercato d’hiver, mais doit faire face à une grosse concurrence sur le dossier de l’ancien Lyonnais. En plus du FC Séville en Espagne, Newcastle United s’est mis sur les rangs pour recruter ce dernier. Le club de Premier League, racheté par des milliardaires saoudiens en octobre dernier, est prêt à doubler l’ OM sur Anthony Martial.

Newcastle débarque sur l'attaquant des Red Devils

Selon The Times, la direction des Magpies a coché le nom du N°9 de Manchester United FC pour se renforcer cet hiver. Suite à la blessure au mollet de Callum Wilson, le club du nord-est d’Angleterre étudierait la possibilité de faire venir Anthony Martial à St James' Parrk. La source évoque une option très sérieuse d'Eddie Howe, le nouveau manager général du club, pour suppléer l'anglais de 29 ans, dont la durée d'indisponibilité n'est pas fixée.

En tout cas, l’arrivée de Newcastle sur le dossier du natif de Massy (Essonne) complique évidemment les affaires de l’ OM, car il s’agit d’un gros concurrent, dont la surface financière lui permettrait de rafler la mise au nez et la barbe des Phocéens. La cote d’Anthony Martial est évaluée à 32 M€ et il est sous contrat jusqu’à 2024.