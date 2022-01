FC Nantes Mercato : Fribourg, la mise au point de Kolo Muani

Publié par Ange A. le 09 janvier 2022 à 23:30

Attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani s’est de nouveau exprimé sur son avenir ce dimanche après le match nul contre l’AS Monaco.

Mercato FC Nantes : Ça se tend pour Kolo Muani

Randal Kolo Muani vit ses derniers mois sous les couleurs du FC Nantes. L’avant-centre de 23 ans a décliné toutes les offres de prolongation de Waldemar Kita. Il pourrait donc quitter Nantes en tant que joueur libre d’ici la fin de la saison. Courtisé sur le marché des transferts, le jeune Canar semble davantage disposé à partir en tant joueur libre. Le FCN et le SC Fribourg seraient tombés d’accord pour le transfert de Kolo Muani cet hiver. Mais l’attaquant nantais aurait fermé la porte à un départ cet hiver. Il aurait déjà donné son accord à l’Eintracht Francfort en vue d’une signature gratuite l’été prochain. Seulement, Canal+ croit savoir la direction des Canaris aurait désapprouvé cette manœuvre de cet autre pensionnaire de Bundesliga. La chaîne cryptée indique que les Jaune et vert aurait saisi la FIFA pour contester cet accord obtenu dès l’automne. Dimanche, le principal concerné a été interrogé sur cette affaire après le nul contre l’AS Monaco (0-0) à La Beaujoire.

Kolo Muani botte en touche pour son futur

Randal Kolo Muani privilégie l’aspect sportif. L’attaquant du FC Nantes refuse de se prendre la tête concernant son avenir au moment où son club serait en froid avec Francfort. « Je suis encore concentré sur mon football, j’essaie de travailler et de continuer à bosser pour tout donner pour ce club. Je ne pense pas à l’avenir ni à ce que les médias disent. Je reste focalisé sur mon football. Je suis là, quand je suis sur le terrain, je donne tout. On parlera après pour la suite en fin de saison. C’est facile pour moi, je laisse ma famille et mes agents s’occuper de tout ça, je pense au terrain en ce qui me concerne. Je ne suis au courant de rien », a assuré le buteur de Nantes, auteur de 7 réalisations et 3 passes décisives cette saison, selon les propos relayés par Goal.