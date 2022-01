OM, ASSE Mercato : Un choix fort de Youcef Belaïli tombe

Publié par Ange A. le 10 janvier 2022 à 07:40

Libre de tout contrat, Youcef Belaïli pourrait effectuer son retour en Ligue 1 où l’ OM et l’ ASSE sont présentés comme des prétendants.

OM, ASSE : La décision de Youcef Belaïli est connue

Récent vainqueur de la Coupe du monde arabe, Youcef Belaïli a été l’un des acteurs majeurs du nouveau sacre de l’Algérie. Le polyvalent ailier s’est illustré durant le tournoi en inscrivant deux réalisations et délivrant trois passes décisives. Durant la compétiton, l’attaquant de 29 ans a également été libéré de son contrat par Qatar SC. Il est désormais libre de tout contrat et pourrait donc revenir en Europe pour poursuivre sa carrière. Une tendance que le principal concerné avait déjà confirmé au lendemain du succès des Fennecs. Un retour en Ligue 1 est notamment évoqué pour l’international algérien (30 sélections/6 buts). Autant l’Olympique de Marseille que l’AS Saint-Étienne sont présentés comme de possibles destinations. L’ ASSE serait même déjà passée à l’offensive et a reçu une réponse de Belaïli.

Un concurrent en moins dans le dossier Belaïli

Le père et agent de Youcef Belaïli assure en effet avoir décliné la proposition de l’AS Saint-Étienne. Celle-ci ne répond pas aux attentes du joueur. « On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas », a révélé le représentant du joueur dans les colonnes de Compétition. L’ASSE hors de course, l’ OM avec ses objectifs plus relevés, peut tenter sa chance dans ce dossier à zéro. Mais le club provençal devrait aussi se méfier du Montpellier Hérault avec qui l’Algérien avait confirmé des négociations.