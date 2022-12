AC Ajaccio Mercato : L'AJA se réjouit d'une bonne pioche à Brest

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 14:54

Youcef Belaïli a quitté le Stade Brestois, contre toute attente, et a rejoint l’ AC Ajaccio, qui le voit comme le sauveur du club breton la saison dernière.

Revenu en France fin janvier 2022, soit quatre ans après son départ d’Angers SCO, Youcef Belaïli avait choisi le Stade Brestois. Mais au bout de huit mois de contrat, il a quitté Brest et s’est engagé avec l’ AC Ajaccio. Le départ de l’attaquant algérien de Brest a été une surprise, car il avait prolongé son contrat le 4 juillet 2022 jusqu’en juin 2023 et avait entamé la nouvelle saison avec le SB29. Toutefois, le club breton a annoncé, le 29 septembre, la rupture du contrat du joueur de 30 ans, « suite à la demande » de ce dernier. Deux semaines plus tard, Youcef Belaïli a rebondi à l’ACA, promu en Ligue 1. Au grand bonheur de Johan Cavalli, coordinateur sportif du club corse. La recrue estivale de l’ AC Ajaccio a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matchs disputés avec les Acéistes.

AC Ajaccio Mercato : Cavalli estime que Belaïli avait sauvé Brest à lui seul

Dans une interview avec Corse-Matin, le dirigeant des Ajacciens a estimé que le départ de l’international algérien du Stade Brestois devrait laisser un gros regret au club. Du fait que le polyvalent joueur offensif a aidé Brest à assurer son maintien dans l'élite la saison dernière. « Je n'ai pas découvert Youcef Belaïli à travers ses histoires extra-sportives. Cela faisait deux ans que je le suivais et je pensais réellement qu'il avait sauvé Brest à lui seul la saison dernière », a déclaré Johan Cavalli, dans le journal régional. Pour rappel, le club breton avait fini à la 11e place de Ligue 1 la saison dernière. Belaïli avait inscrit 3 buts et offert 2 passes décisives en 19 matchs joués avec La Team Pirate, dans la deuxième moitié de la saison.

En tout cas, le responsable d’Ajaccio assure que Youcef Belaïli est une bonne pioche pour l' AC Ajaccio. « Nous étions de notre côté en besoin de talent […] pour parvenir à notre maintien. Il y a eu un gros travail en préambule, mais aussi ici (en Corse, ndlr) lors de son arrivée. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, d'attache […]. En prenant Youcef, il fallait être là pour lui […]. C’est donc une satisfaction d'autant plus qu'il a été efficace de suite », se réjouit Johan Cavalli. Parlant d’histoires extra-sportives, l’attaquant algérien a été accusé d’avoir laissé une maison louée à Brest dans un état déplorable.