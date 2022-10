AC Ajaccio : À peine arrivé, Youcef Belaïli déjà décisif avec l'ACA

L' AC Ajaccio, qui a arraché le match nul contre l'ESTAC, a pu compter sur l'entrée de Youcef Belaïli qui a changé le cours du match pour l'ACA.

Alors que son départ du Stade Brestois a fait beaucoup de bruit, notamment en raison d'affaires extra-sportives, Youcef Belaïli a débarqué à l' AC Ajaccio pour tenter de se relancer et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire commence bien pour l'Algérien en Corse. Dans des propos retranscrits par Corse-Matin, Olivier Pantaloni s'est montré plutôt rassurant concernant l'intégration de l'international algérien.

"Chaque fois qu'on est allé chercher un joueur, on a toujours fait en sorte d'en choisir un qui s'intègre bien au groupe. Pour moi, je n'ai pas à juger ce qu'il s'est passé avant dans sa carrière. Je n'étais pas présent. Il y a beaucoup de choses qui se disent mais ça ne me regarde pas. Moi, je juge le joueur et ses qualités qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus efficace sur le plan offensif."