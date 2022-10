AC Ajaccio : Moussiti-Oko a retrouvé la forme à l'ACA

Victime d'une grosse blessure en fin de saison dernière avec l' AC Ajaccio, Moussiti-Oko revient bien en ce début de saison et a repris sa place à l'ACA.

Blessé pendant plusieurs mois la saison dernière, Bevic Moussiti-Oko n'a pas pu participer autant qu'il l'aurait voulu à la montée de l' AC Ajaccio en Ligue 1. En effet, l'international congolais a été victime d'une fracture au niveau du tibia à la fin du mois de septembre 2021 qui l'a éloigné des terrains jusqu'en avril 2022. Une blessure qui a beaucoup pesée sur le moral du joueur, comme il l'a confié à Corse-Matin.

"Il y avait deux solutions. Soit je me faisais opérer, soit je continuais mais les douleurs étaient devenues trop intenses. J’ai eu la chance d’avoir ma mère et quelques amis autour de moi. Cela m’a permis d’avoir un certain détachement avec le foot parce que sans pouvoir jouer, je me renfermais dans une frustration qui, à la longue, ressemblait un peu à la dépression."