ASSE Mercato : Miguel Trauco sur le départ cet hiver ?

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2022 à 09:42

En fin de contrat à l’ ASSE en juin, Miguel Trauco ne se sent pas concerné par un départ cet hiver, quand il évoque la suite de la saison.

ASSE : Miguel Trauco pense que la trêve a fait du bien aux Verts

Inscrit parmi les joueurs indésirables de l’ ASSE en début de saison, Miguel Trauco est revenu dans le jeu suite aux difficultés du club sous les ordres de Claude Puel. Il a totalisé 10 matchs en Ligue 1 lors de la première moitié de la saison et a été titulaire 8 fois. Interrogé dans "Inside" sur ASSE.TV, sur la suite de la saison, le défenseur de 29 ans estime que la trêve hivernale lui a fait beaucoup de bien. Il pense que l’AS Saint-Étienne en avait besoin pour se vider de la mauvaise première partie de l’exercice 2021-2022 et se recharger pour la deuxième partie décisive.

« Je pense qu'il était important de pouvoir sortir de tout ça et de recharger les batteries comme on dit. J'étais avec ma famille, j'ai profité avec eux. Je pense que maintenant, j'ai bien récupéré » a déclaré l’international péruvien (63 sélections).

Trauco est parti pour rester à Saint-Étienne jusqu'à la fin de son contrat

Suite au report du match Angers SCO - ASSE au 26 janvier (19h), les Verts n’ont pas joué ce week-end. Ils renoueront avec le championnat le 15 janvier face au RC Lens (17h) au stade Geoffroy-Guichard. Entre temps, l’équipe de Pascal Dupraz est toujours dernière de L1 avec 12 points et 40 buts concédés. Pour Miguel Trauco, l’objectif en 2022 est bien clair. « On se doit d'être très impliqués et d'essayer de prendre le maximum de points pour pouvoir sortir de cette mauvaise passe », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que l’arrière latéral gauche de l’ ASSE n’évoque certes pas directement son avenir, mais il est évident qu’il est inscrit dans la logique d’aller au bout au bout de son contrat le 30 juin 2022. À l’entendre parler, il n’est donc pas question pour lui de quitter le navire stéphanois en pleine tempête pendant ce mercato hivernal, surtout qu’il a maintenant du temps de jeu. Pour rappel, l'Olympiakos (Grèce) et Trabzonspor (Turquie) avaient tenté de recruter Miguel Trauco à l'été, mais ce dernier était resté accroché à son bail.