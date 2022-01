LOSC Mercato : Olivier Létang évoque un départ imprévu

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 19:34

Olivier Létang est revenu, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, sur un départ du LOSC l'été dernier, qui n’était pas prévu.

LOSC : Létang s'étonne du départ d'Aguibou Camara

Aguibou Camara (20 ans) a quitté le LOSC l'été dernier après deux ans au sein de l’équipe réserve et un seul match avec les pros en Coupe de France en février 2021. Arrivé à Lille OSC l’été 2019 en provenance d’Éléphant de Coléah (club de la Guinée), il avait pourtant promis de tout mettre en oeuvre pour s’imposer au sein du club nordiste. Le jeune milieu de terrain offensif est en effet parti librement de Lille et s’est engagé avec l’Olympiakos Le Pirée pour quatre saisons, le 13 juillet 2021. Le LOSC lui avait pourtant proposé un premier contrat professionnel, mais il l’a repoussé.

Pour le média sportif italien, Olivier Létang est revenu sur le départ de Aguibou Camara en Grèce. Il s’étonne que ce dernier ait décidé de quitter les Dogues, alors qu’il souhaitait se faire une place au sein de l’équipe championne de France. « Il avait donné sa parole qu’il resterait à Lille, mais il n’a pas tenu sa parole », a regretté le président du LOSC. « Maintenant, il joue pour l’Olympiakos, je suis heureux qu’il se débrouille bien en Grèce et qu’il ait ce développement. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie et dans sa carrière », a déclaré le dirigeant lillois.

L'ex-joueur de Lille, un crack à l'Olympiakos

Aguibou Camara n’a pas mis du temps pour s’imposer dans le club basé à Athènes. Il est titulaire dans l’équipe du coach Pedro Martins. Pour preuve, il a disputé 14 matches dans le championnat de l’élite (Super League 1) et il a été titulaire autant de fois. Mieux, il a marqué 4 buts et a délivré 4 passes décisives. Le joueur parti du LOSC a aussi pris part à 2 matches du tour préliminaire de la Ligue des champions et à 6 matches en phase de poule de la Ligue Europa.

Cette saison, l’international Guinée totalise déjà 25 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Légende, pour 5 buts. International guinéen (9 sélections), Aguibou Camara a disputé le premier match du Syli, mardi contre le Malawi (1-0) en Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021).