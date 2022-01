OM Mercato : Clap de fin pour cet ancien du FC Barcelone

Publié par Ange A. le 13 janvier 2022 à 07:34

Annoncé sur les tablettes de l’Olympique Marseille, un ancien attaquant du FC Barcelone évoluant en Italie a lâché sa réponse à l’ OM.

L’ OM recalé par un ancien du Barça

Actuel 3e de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique de Marseille souhaite se renforcer cet hiver. Jorge Sampaoli attend entre « quatre à cinq » renforts durant ce mercato hivernal. Le coach argentin souhaite notamment renforcer son attaque avec un nouvel attaquant de pointe. Bamba Dieng actuellement à la CAN 2021 avec le Sénégal, Arkadiusz Milik est le seul avant-centre dont dispose le club phocéen. Un intérêt de Marseille pour Cédric Bakambu revient avec insistance. Le Congolais âgé de 30 ans présente une situation contractuelle avantageuse. Il est libre de tout contrat depuis son départ du Beijing Guoan cet hiver. Mais il pourrait être à court physiquement puisqu’il n’a plus disputé de matchs depuis des mois. Outre cette piste, l’ OM lorgnerait également de la Serie A. Le nom de Gerard Deulofeu est associé au club provençal. Mais cet attaquant formé au FC Barcelone envoyé un message clair pour son avenir.

Marseille peut faire une croix sur Gerard Deulofeu

Auteur de six buts et deux passes décisives cette saison, Gerard Deulofeu n’intéresse pas que l’Olympique de Marseille. Outre l’ OM, le nom de l’attaquant espagnol âgé de 27 ans a été associé à la Fiorentina et Naples. Encore sous contrat avec 2024 avec l’Udinese jusqu’en 2024, l’international espagnol (4 sélections/1 but) est flatté par l’intérêt qu’il suscite. Néanmoins, l’ancien de La Masia ne semble pas emballé par un départ de l’Udinese, club qu’il a rejoint en 2020. « Ça fait plaisir de voir son nom être lié à ce genre d’équipes. Je les remercie, mais je suis totalement concentré sur l’Udinese », a fait savoir Deulofeu dans une vidéo relayée par One Football.