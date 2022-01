PSG Mercato : Leonardo proche d’une signature colossale cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2022 à 15:24

Le PSG veut un nouveau milieu et Leonardo discuterait déjà avec le clan Paul Pogba. Le joueur de Manchester United pourrait débarquer cet hiver.

Paul Pogba et le PSG, intérêt réciproque

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas annoncé la moindre officialisation dans le sens des arrivées. Le club de la capitale se montre plutôt discret puisque depuis le prêt sans option d’achat de Rafinha à la Real Sociedad, plus rien. Mauricio Pochettino et ses joueurs sont de retour à l’entraînement et Leonardo continue d’être associé à diverses rumeurs sur le marché des transferts.

C’est le cas de Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester United le 30 juin prochain, le milieu de terrain n’a toujours pas paraphé un nouveau bail et se dirige donc vers un départ gratuit l’été prochain. Après avoir réussi à attirer gratuitement Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG voudrait récidiver et viserait désormais l’international français de 28 ans.

L’Équipe a confirmé dans son édition du mercredi que le Paris SG est bel et bien à fond sur la piste Paul Pogba pour l’été prochain. Surtout que les chances de le voir prolonger avec Manchester United sont de plus en plus incertaines. Mieux, de son côté, le coéquipier de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe chez les Bleus serait également très attiré par le projet proposé par Leonardo. L’arrivée de Pogba au PSG semble donc bien engagée et pourrait même intervenir plus tôt que prévu.

PSG Mercato : Manchester United prêt à vendre Pogba cet hiver ?

Alors que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est sous le feu des critiques et que l’apport des jeunes Édouard Michut et Xavi Simons (18 ans) est de plus réclamé, Leonardo pourrait frapper un très gros coup durant ce mercato hivernal avec Paul Pogba. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par la célèbre émission El Chiringuito, l’ancien joueur de la Juventus Turin pourrait se voir délivrer un bon de sortie par la direction de Manchester United d’ici le 31 janvier.

Le média espagnol explique notamment que le club anglais n’aurait plus aucun espoir quant à une prolongation de Pogba et songerait à le placer sur le marché cet hiver afin d’encaisser une partie des 105 millions d’euros investis en août 2016 pour le ramener à Old Trafford. D’autant que ses relations avec l’entraîneur intérimaire des Red Devils, Ralf Rangnick, appelé à devenir directeur sportif l’été prochain, sont froides.