PSG Mercato : Paul Pogba, la grosse surprise hivernale du Qatar ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 15:17

Pour cet hiver, le PSG cherche une pointure au milieu de terrain et Leonardo veut Paul Pogba. La décision de Manchester United est tombée.

Paul Pogba n'a toujours pas tranché pour son avenir

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain créateur, le Paris Saint-Germain a coché le nom de l’international français sur la liste de ses besoins. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le milieu des Red Devils est également placé dans le collimateur du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin. S’offrir gratuitement les services d’un joueur de la trempe de Pogba étant une opportunité du marché à ne pas rater.

À tel point que plusieurs sources anglaises ont évoqué un départ en janvier pour permettre à Manchester United de récupérer quelques millions d’euros sur son transfert. Proche de Mino Raiola, l’agent du joueur de 28 ans, Leonardo travaille en coulisses en vue d’une arrivée au PSG, soit cet hiver ou l’été prochain en tant que joueur libre. Mais l’entraîneur Ralf Rangnick et le club mancunien ont d’autres plans pour le champion du monde 2018.

PSG Mercato : Manchester United fixé pour Pogba

Malgré un contrat courant jusqu’en juin prochain et l’intérêt de grosses écuries comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin, Paul Pogba ne devrait pas quitter Manchester United cet hiver. « Manchester United ne négocie avec aucun club pour vendre Paul Pogba en janvier, dans l'état actuel des choses. Aucune proposition, aucun échange ou autre. Offre de prolongation de contrat toujours sur la table depuis juillet dernier. Aucune décision prise par Paul sur son avenir pour le moment - Man Utd attend toujours », explique le journaliste Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Pour le PSG et les autres prétendants de la Pioche, il faudra donc patienter jusqu’à l’été prochain pour connaître le dénouement de ce dossier.