FC Nantes Mercato : Après Wagué, le FCN officialise un transfert

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 13:54

Après le départ de Molla Wagué du FC Nantes, mercredi, le club de la Cité des Ducs a officialisé un autre départ ce jeudi 13 janvier.

FC Nantes : Renaud Emond transféré au Standard de Liège

Hier, le FC Nantes et Molla Wagué ont résilié le contrat qui les liait. Ce jeudi, un autre joueur a quitté le club de Waldemar Kita. Le FCN a transféré Renaud Emond au Standard de Liège (en Jupiler Pro League), contre 200 000 euros selon Transfermarkt. « Le Football Club de Nantes et le Standard de Liège (Jupiler Pro League) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l'attaquant belge, Renaud Emond », ont fait savoir les Canaris. « Le FC Nantes remercie son numéro 28 pour ces deux années passées et au Club et lui souhaite tout le meilleur pour ce nouveau défi, ainsi que pour la suite de sa carrière », a ajouté le club de Ligue 1.

L’avant-centre de 30 ans retrouve en effet son ancien club en Belgique, car c’est le Standard qui l’avait transféré au FCN en janvier 2020 contre un chèque de 4 M€. Cependant, il n’a pas réussi à s’imposer au FC Nantes en deux ans. Renaud Emond a disputé 38 matchs sous le maillot des Jaune et Vert, pour 3 buts inscrits.

Le club belge confirme le retour de son attaquant à la maison

Dans la foulée de l’annonce officielle des Canaris, les Standardmen ont aussi officialisé l’arrivée de Renaud Emond à Liège. « L’attaquant belge revient chez les Rouches après 2 saisons en Ligue 1 ! Le Phénix a répondu à l’appel de son club de cœur pour l’aider à reprendre des couleurs. Le Standard de Liège souhaite à Renaud Emond un bon retour à la maison, ainsi que le meilleur pour sa seconde aventure en bord de Meuse », a écrit le club classé 15e du championnat belge.