PSG Mercato : C’est fait, officialisation imminente au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2022 à 13:24

Après Rafinha, le PSG serait proche d’annoncer sa seconde officialisation de ce mercato hivernal. L’opération dégraissage se poursuit.

Une porte de sortie pour Bandiougou Fadiga

Leonardo serait sur le point de boucler un deuxième départ après celui de Rafinha. Libre le 30 juin prochain, Bandiougou Fadiga s’apprêterait à faire ses valises pour quitter le Paris Saint-Germain. De retour d’un prêt non concluant au Stade Brestois la saison dernière, le milieu de terrain offensif de 20 ans a disparu des radars.

Formé au PSG depuis 2017, le natif de Paris serait dans le collimateur de plusieurs clubs français et étrangers. Et malgré la volonté du club de la capitale de le prolonger afin d’éviter un départ gratuit, le coéquipier de Xavi Simons se rapprocherait finalement de la sortie. Aux dernières nouvelles, Bandiougou Fadiga se serait d’ores et déjà mis d’accord avec un club et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures.

PSG Mercato : Accord entre Fadiga et l’Olympiakos ?

N'entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Bandiougou Fadiga pourrait quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Désireux de dégraisser une partie de son effectif, le PSG pourrait ainsi se séparer de certains joueurs jugés « indésirables » comme Layvin Kurzawa.

À la recherche de temps de temps, Bandiougou Fadiga serait sur le point de s’engager en faveur de l’Olympiakos selon le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato. Le club grec pousserait particulièrement ces dernières heures pour régler ce dossier. D’ailleurs, le média local TO10, assure de son côté que Fadiga se serait mis d’accord avec l’Olympiakos pour une future arrivée dans Le Pirée.

Le Titi parisien aurait même effectué le déplacement en Grèce pour visiter les installations du club et la ville. Il aurait ensuite passé sa visite médicale dans la foulée. Toujours selon la même source, l’officialisation de son transfert serait imminente. Le média grec ne dit pas si le protégé de Mauricio Pochettino va rejoindre la Grèce cet hiver ou patienter jusqu’à cet été et la fin de son contrat avec le Paris SG.