OM Mercato : De la Fuente tranche pour sa prochaine destination

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 08:08

Sur le départ à l’Olympiakos où il était prêté par l’ OM cette saison, Konrad de La Fuente aurait déjà choisi son futur point de chute.

L’Olympique de Marseille se montre désormais autant actif dans le sens des départs que celui des arrivées lors du mercato. Cet hiver, l’ OM a déjà enregistré trois départs majeurs. Ses recrues estivales Isaak Touré et Luis Suarez sont respectivement prêtées à l’AJ Auxerre et avec option d’achat à l’UD Almeria. Quant à Gerson, plus dans les plans de jeu d’Igor Tudor, il est retourné au Brésil du côté de Flamengo. Pablo Longoria avait déjà bouclé d’importants départs lors du mercato estival. Également écarté des plans de jeu de Tudor, Konrad de La Fuente a fait l’objet d’un prêt avec option d’achat à l’Olympiakos. Mais l’attaquant américain ne devrait pas aller au bout de sa pige, n’entrant plus dans les plans de son coach. Son dernier match remonte au 11 septembre.

OM Mercato : Konrad de La Fuente pousse pour un surprenant retour

Annoncé sur le départ à l’Olympiakos, Konrad de La Fuente va priver l’Olympique de Marseille d’un chèque de 5 millions d’euros. Lequel représente l’option d’achat incluse dans son prêt. Pas dans les plans d’Igor Tudor, l’international américain sera de nouveau refourgué pour cette deuxième moitié de saison. Selon les informations de Revelo, l’ailier âgé de 21 ans envisage un retour en Espagne en cas de départ de la Grèce. Il ne manque pas d’ailleurs des courtisans en Liga. Courtisan de de La Fuente l’été dernier, le Real Valladolid est de nouveau intéressé par l’attaquant. Lequel serait aussi pisté par le Rayo Vallecano.

Outre ces deux pistes espagnoles, le flop marseillais serait aussi courtisé dans d’autres championnats européens. Les Allemands d’Augsbourg, Hoffenheim et Stuttgart seraient dans les rangs. Tout comme les Anglais de Burnley et Norwich City ainsi que les Hollandais de l’AZ Alkmaar.