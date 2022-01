ASSE : Pascal Dupraz confirme une bonne nouvelle avant Lens

Publié par Ange A. le 14 janvier 2022 à 06:31

En marge du match entre l’ ASSE et le RC Lens ce samedi, Pascal Dupraz a fait le pojnt sur son groupe. Un important retour est à noter.

Un blessé de retour à l’entraînement à l’ ASSE

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne va signer son retour à la compétition ce samedi. En prélude à cette affiche comptant pour la 21e journée de championnat, Pascal Dupraz a donné des nouvelles de son groupe. Le coach de l’ ASSE a notamment annoncé le retour à l’entraînement d’Étienne Green, blessé au coude. Le technicien stéphanois indique néanmoins que son portier n’a pas repris avec le reste du groupe et n’est pas encore opérationnel malgré des prouesses. « Nous sommes heureux de retrouver Étienne, il ne participe pas encore aux entraînements collectifs et avec le groupe, mais il peut se saisir du ballon et plonger sans crainte, c’est une bonne chose », a assuré le coach des Verts en conférence presse.

Green de retour, plusieurs absents pour Sainté contre Lens

Étienne Green sera donc absent pour la première sortie de l’année en championnat de l’AS Saint- Étienne. Outre son jeune portier, Pascal Dupraz devra composer avec un groupe amoindri contre les Sang et Or. Des cas de Covid-19 ont récemment été révélés au sein de l’effectif de l’ ASSE. L’entraîneur stéphanois craint de nouveau cas contre le club artésien. « Nous déplorons quelques cas de COVID. Nous serons handicapés par l'absence de trois joueurs […] Nous avons quelques incertitudes sur certains joueurs. Vous allez découvrir comme moi les absents, je ne vais pas communiquer le groupe aux joueurs avant demain, on ne veut pas nommer les joueurs avec le COVID. Vous le saurez tranquillement demain, par déduction vous ferez votre analyse. Je ne suis pas en train de pleurer mais il faut faire sans 12 éléments, ce n’est pas neutre », a déploré le technicien haut-savoyard.