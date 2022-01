OL Mercato : Azmoun, Bosz fait le point sur le marché lyonnais

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2022 à 14:31

L’ OL n’a toujours pas enregistré de renforts cet hiver et attend toujours Sardar Azmoun. Peter Bosz fait le point sur le marché lyonnais.

OL Mercato : Azmoun attendu, Emerson demandé

Sardar Azmoun, l’attaquant de pointe sollicité par l’ OL pour pallier les absences de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere (présents à la CAN 2021), n’est toujours pas arrivé à Lyon. Son transfert est pourtant dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. D’après les informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a fait une nouvelle proposition estimée à 6 millions d'euros bonus compris, au Zénith Saint-Pétersbourg.

Mais la décision du club russe tarde à venir et le coach Peter Bosz s’impatiente, deux semaines après l’ouverture officielle du mercato hivernal. Dans le sens des départs, l’ OL est menacé par Chelsea, qui veut récupérer Emerson Palmieri. Le défenseur latéral gauche est pourtant prêté au club de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

Peter Bosz confirme des mouvements dans les deux sens

Interrogé sur le mercato hivernal des Gones, l’entraîneur du club rhodanien, Peter Bosz, a évoqué des réunions qui ont permis de confirmer les besoins et de fixer les priorités. « On a des réunions pour voir les besoins que nous avons, et les possibilités aussi », a-t-il confié au quotidien Le Progrès. « Est-ce que des joueurs seront prêts à nous rejoindre dans 6 mois ou un an ? Après, on regarde les joueurs que nous pouvons acheter. Après, à chaque mercato, on peut aussi dans l’autre sens perdre des joueurs. Certains on peut dire OK, mais pour d’autres, non surtout pas », a commenté Peter Bosz, sans citer de noms.

En parlant de départs, des éléments clés de l' OL sont très courtisés. Lucas Paqueta est visé par le FC Barcelone, Newcastle United et la Juventus. Le compatriote du meneur de jeu brésilien, Bruno Guimarães, est lui dans le viseur d'Arsenal, de l'AC Milan et de l'AS Rome. Houssem Aouar est aussi sur les tablettes d'Arsenal ou encore de la Juve.