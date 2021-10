OL Mercato : 35 M€, sacré coup de pression pour Lucas Paqueta

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 06:37

Auteur de belles performances ces dernières semaines, Lucas Paqueta vot les rumeurs au sujet de son avenir resurgir. Jérôme Rothen a calmé le jeu pour le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Le message de Jérôme Rothen à Aulas pour Lucas Paqueta

En perdition à l’AC Milan, Lucas Paqueta se relance à l’Olympique Lyonnais. Grâce à ses performances avec l’OL, le milieu de terrain de 24 ans est même parvenu à retrouver une place au sein de la Seleçao. Suffisant pour que les rumeurs vont bon train concernant le milieu offensif, auteur de 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Président de Lyon, Jean-Michel Aulas avait notamment ouvert la porte à son départ de Lyon dès cet hiver. Le dirigeant lyonnais craint notamment qu’une offre colossale pourrait écourter le séjour du Brésilien chez les Gones. Pour Jérôme Rothen, se séparer de l’ancien rossonero serait une grave erreur.

L’ancien Parisien reconverti dans les médias estime que Lyon doit pouvoir garder sa pépite afin de rivaliser avec le PSG. « Il faut que l’OL existe en se rapprochant du PSG. Et pour cela, Lyon va devoir garder ses meilleurs éléments […] Pourquoi Aulas lâcherait Paqueta après l’avoir vendu comme le nouveau Juninho ? Non, il faut être clair et net : l’OL a besoin d’être fort avec Paqueta ! », a notamment lâché le consultant de RMC Sport.

Le choix du Brésilien déjà connu

Présent en conférence de presse, Lucas Paqueta a déjà tranché au sujet de son avenir. Un futur qu’il écrit au moins sur le moyen terme avec l’Olympique Lyonnais. Le compatriote de Neymar Jr souhaite notamment disputer la Ligue des champions avec Lyon et rendre l’amour qu’il reçoit des supporters lyonnais. « J’ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible », déclarait-il. Reste maintenant à savoir si ces sorties suffiront à convaincre Jean-Michel Aulas de décliner un gros chèque pour le milieu auriverde.