PSG Mercato: Succession Mbappé, Leonardo vise un pari osé en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2022 à 19:01

À la recherche d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, le PSG pourrait trouver son bonheur en Ligue 1. Leonardo aurait lancé une offensive.

Le successeur de Mbappé finalement trouvé à Reims ?

Avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Leonardo scrute le marché des attaquants afin de mettre la main sur celui qui pourra éventuellement remplacer le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Alors que des noms ronflants comme Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Raheem Sterling et Robert Lewandowski sont évoqués, le directeur sportif du club de la capitale pourrait surprendre tout le monde avec un joueur évoluant en Ligue 1.

En effet, d’après les informations du portail 90min, le Paris SG serait intéressé par le profil de l’avant-centre du Stade de Reims, Hugo Ekitike. Leonardo serait même déjà entré en contact avec les représentants du joueur de 19 ans afin de prendre la température et savoir s’il est disponible pour l’été prochain en vue d’un transfert. Mieux, le PSG pourrait le recruter durant ce mercato hivernal et le laisser terminer la saison en prêt à Reims. Toutefois, le leader du championnat français n’est pas seul sur le coup.

PSG Mercato : Reims prêt à laisser filer Ekitike ?

Désireux de recruter un nouvel élément en attaque, le Paris Saint-Germain verrait d’un bon oeil l'arrivée de Hugo Ekitike. Selon le média sportif, les dirigeants parisiens voient en lui un possible remplaçant pour Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre gratuitement le Real Madrid à l’issue de la saison.

« Un joueur pourtant idolâtré par Ekitike, qui souhaite suivre les traces du champion du monde français », explique le journaliste Quentin Gesp. Grande révélation de ce début de saison en Ligue 1, Ekitike serait également dans les plans de plusieurs autres clubs européens. En Premier League, Newcastle aurait déjà ouvert des négociations pour le natif de Reims, tandis que Brighton et Brentford ont également fait des approches, et que West Ham et Tottenham scrutent de près la situation d'Ekitike.

90min assure enfin que Jean-Pierre Caillot, président du club rémois, qui a recruté le milieu de terrain suédois Jens Cajuste contre 10 millions d'euros, jeudi, « pourrait donc être disposé à vendre son nouvel attaquant star cet hiver pour équilibrer ses comptes. » Après avoir enrôlé Chris Wood (Burnley) pour 30 millions d'euros, les Magpies pourraient également investir le même montant pour convaincre le Stade de Reims de céder Hugo Ekitike, sous contrat jusqu’en juin 2024 et évalué par Transfermarkt à 6 millions d’euros.